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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

همگروهی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با اوکراین و ژاپن

همگروهی تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با اوکراین و ژاپن

تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان در مسابقات فوتسال بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۷ با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک همگروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی مسابقات فوتسال بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۷ اتریش برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات در چهار گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

براساس قرعه‌کشی انجام شده تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است در گروه D رقابت‌ها با تیم‌های اوکراین، ژاپن و جمهوری چک همگروه شدند.

گروه‌بندی مسابقات فوتسال بازی‌های المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ به شرح زیر است:

گروه A: اتریش، لهستان، کویت و سوئد

گروه B: ایتالیا، ترکیه، عربستان و کلمبیا

گروه C: برزیل، کرواسی، قزاقستان و آرژانتین

گروه D: ایران، اوکراین، ژاپن و جمهوری چک

بیست‌ویکمین دوره مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۵ دی ماه ۱۴۰۵) در هفت رشته ورزشی برگزار خواهد شد و ورزشکاران کشورمان در رشته‌های فوتسال، اسکی و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 6994975

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