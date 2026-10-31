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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در ۳ استان اجرا می‌شود

طرح برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در ۳ استان اجرا می‌شود

اهواز - رئیس پلیس راه خوزستان گفت: طرح مشترک و تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز با همکاری پلیس راه استان‌های چهارمحال و بختیاری و بوشهر در محورهای مواصلاتی در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای این طرح، اظهار کرد: اجرای طرح مشترک برخورد با تخلفات حادثه‌ساز پلیس راه ایذه به چهارمحال و بختیاری و همچنین محور سربندر با استان بوشهر در راستای ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهداف این طرح، افزود: این طرح توسط تیم‌های گشت محسوس و نامحسوس با هدف پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی برگزار شده و شامل برخورد با سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی است.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: در حوزه پلیس راه سربندر و استان بوشهر با خودروهایی که مرتکب تخلفات نام‌برده شوند برخورد جدی و قانونی خواهد شد و رانندگان در صورت ارتکاب به دو تخلف همزمان، علاوه بر اعمال قانون، خودروی متخلفان توقیف خواهد شد.

سرهنگ حسنوند بیان کرد: از رانندگان تقاضا می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.

کد مطلب 6994991

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      طرح های موقت..اثر موقت در محدوده جغرافیایی محدودی خواهد داشت..پلیس باید با اقتدار و بازدارنده به قوانین رانندگی عمل کند .. و پیشگیری را اولویت اول خود قرار دهد.

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