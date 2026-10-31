به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای این طرح، اظهار کرد: اجرای طرح مشترک برخورد با تخلفات حادثه‌ساز پلیس راه ایذه به چهارمحال و بختیاری و همچنین محور سربندر با استان بوشهر در راستای ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهداف این طرح، افزود: این طرح توسط تیم‌های گشت محسوس و نامحسوس با هدف پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی برگزار شده و شامل برخورد با سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات نمایشی و استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی است.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: در حوزه پلیس راه سربندر و استان بوشهر با خودروهایی که مرتکب تخلفات نام‌برده شوند برخورد جدی و قانونی خواهد شد و رانندگان در صورت ارتکاب به دو تخلف همزمان، علاوه بر اعمال قانون، خودروی متخلفان توقیف خواهد شد.

سرهنگ حسنوند بیان کرد: از رانندگان تقاضا می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حفظ انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات همراه پلیس باشند.