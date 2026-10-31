هشدار علوم پزشکی البرز درباره خطر مرگبار ترکیب مواد مخدر با الکل

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم دائی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز، به مناسبت هفتم آبان، روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد مخدر با هشدار نسبت به پیامدهای مرگبار سوءمصرف مواد مخدر، ترکیب مواد افیونی با الکل و داروهای آرام‌بخش را از عوامل خطرناک مسمومیت و سرکوب تنفسی دانست و اظهار کرد: مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد تنها به مصرف بیش از حد محدود نمی‌شود، بلکه ترکیب چند ماده، تداخل مواد با الکل و داروهای مختلف و مصرف مواد با خلوص و ترکیب نامشخص نیز می‌تواند به مسمومیت‌های کشنده منجر شود.

وی با اشاره به خطر مصرف همزمان مواد افیونی مانند تریاک، هروئین و فنتانیل با الکل یا داروهای آرام‌بخش از جمله بنزودیازپین‌ها افزود: این ترکیب می‌تواند موجب سرکوب سیستم تنفسی و مرگ ناگهانی شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: به دلیل نامشخص بودن غلظت و ترکیب مواد غیرقانونی، حتی مقادیر کم مصرف نیز ممکن است مسمومیت ایجاد کند.

دائی همچنین کاهش تحمل بدن نسبت به مواد پس از دوره ترک را مورد توجه قرار داد و گفت: بازگشت به میزان مصرف قبلی پس از ترک، خطر مسمومیت شدید را افزایش می‌دهد.

مصرف داروهای مخدر فقط با تجویز پزشک

وی با تأکید بر ضرورت مصرف صحیح داروهای مخدر و شبه‌مخدر مانند مورفین، متادون و فنتانیل بیان کرد: این داروها باید دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف شوند و بیماران نباید بدون مشورت پزشک میزان مصرف را افزایش دهند یا از داروهای تجویزشده برای دیگران استفاده کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو نیز نباید برای جبران آن، دوز مصرفی را دو برابر کرد.

داروهای مخدر را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید

دائی در ادامه بر رعایت نکات ایمنی در محیط خانواده تأکید کرد و گفت: داروهای مخدر باید در مکانی امن و دور از دسترس کودکان نگهداری شوند و داروهای تاریخ‌گذشته یا اضافی نیز از طریق روش‌های ایمن و مورد تأیید مراکز مربوطه دفع شوند.

وی آموزش عمومی، شناسایی افراد در معرض خطر و مداخله سریع در شرایط اورژانسی را از راهکارهای مهم پیشگیری از مسمومیت‌های ناشی از سوءمصرف مواد دانست.