محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با توجه به شرایط ناپایداری جو و گذر ریزموج‌ها از فراز استان تا اواخر روز دوشنبه در اغلب نقاط استان ابرناکی، رگبار گاهی رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به‌ویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالی و احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در سواحل، مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است و شمال خلیج فارس نیز تا اواخر روز دوشنبه در برخی ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۳۸.۹ و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۳۵.۷ و کمینه دمای ۲۰.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.