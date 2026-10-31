به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم و رئیس برگزاری چهلمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور با اشاره به روند بررسی آثار گفت: حدود ۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و پس از ارزیابی هیئت داوران و برگزاری آزمون‌های مقدماتی، ۵۱۵ اثر برای حضور در مرحله نهایی تأیید شد.

رییس دانشگاه قم با بیان اینکه این جشنواره از ۱۱ تا ۱۴ آبان در دانشگاه قم برگزار می‌شود، گفت: مسابقات در هفت بخش برنامه‌ریزی شده و رقابت‌های بخش‌های مختلف از سه‌شنبه تا پنجشنبه پیگیری خواهد شد.

شریفی برگزاری این رویداد را دومین برنامه قرآنی امسال در دانشگاه قم دانست و افزود: شهریورماه نیز جشنواره قرآن و عترت دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور در این دانشگاه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه چهلمین دوره جشنواره به میزبانی دانشگاه قم برگزار می‌شود، بر استمرار این رویداد در دانشگاه‌های کشور تأکید کرد و آن را نشانه‌ای از پیوند دانش و معنویت در فضای دانشگاهی دانست.

دانشگاهیان با قرآن و اهل‌بیت مأنوس‌اند

شریفی گفت: رفتارهای ناپسند برخی افراد نباید به‌عنوان تصویری از بدنه دانشگاه و جامعه دانشگاهی تلقی شود و بخش عمده دانشگاهیان کشور با معنویت، قرآن و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام پیوند دارند.

وی جشنواره‌های قرآنی، فعالیت کانون‌های فرهنگی قرآن و عترت در دانشگاه‌ها و استقبال دانشجویان از درس‌های معارف را از نشانه‌های این پیوند برشمرد و گفت: این فعالیت‌ها، حضور و علاقه‌مندی گسترده جامعه دانشگاهی به موضوعات قرآنی و دینی را نشان می‌دهد.

رئیس دانشگاه قم با اشاره به ضرورت گسترش علوم انسانی قرآن‌بنیان گفت: امام شهید بر آن تأکید داشتند که دانشگاه‌ها به سوی علوم انسانی مبتنی بر قرآن حرکت کنند و معارف دینی در شکل‌گیری و تقویت این حوزه نقش داشته باشد.

وی همچنین با یادآوری تأکیدهای مطرح‌شده در پیام اخیر رهبر شهید به جامعه نخبگانی درباره تقویت علوم پایه و علوم انسانی، اظهار کرد: علوم انسانی زمانی جایگاه شایسته خود را پیدا می‌کند که بتواند با تکیه بر معارف دینی، ایده و حرفی تازه برای بشریت عرضه کند و در حل مسائل جامعه نیز مؤثر باشد.

پیوند علم و قرآن باید تقویت شود

شریفی درباره علوم پایه نیز گفت: دانش‌های طبیعی هنگامی سودمند خواهند بود که در خدمت اهداف متعالی انسان و سعادت ابدی او قرار گیرند و به انسان‌سازی کمک کنند؛ از این رو پیوند علم و قرآن باید عمیق‌تر شود.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌ها به شناسایی دانشجویانی کمک کند که دغدغه پیوند دادن قرآن با علوم انسانی و علوم پایه را دارند.

رئیس دانشگاه قم در ادامه از برنامه‌ریزی سال گذشته برای برگزاری آیین تجلیل از هزار حافظ قرآن در نیمه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این افراد طی یک سال، از حفظ یک جزء تا حفظ کل قرآن کریم را پشت سر گذاشته بودند، اما به‌دلیل حوادث جنگ ۴۰ روزه، این مراسم برگزار نشد و امیدواریم امسال امکان برگزاری آن فراهم شود.

شریفی همچنین تأکید کرد: در ارزیابی آثار دانشجویان دانشگاه قم هیچ تفاوتی با دیگر شرکت‌کنندگان در نظر گرفته نشده و داوری‌ها به‌صورت کشوری انجام شده است و آثار سه دانشجوی دانشگاه قم به مرحله نهایی جشنواره راه یافته است.