توسعه منابع درآمدی انجمن حمایت از زندانیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز شنبه در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان، اظهار کرد: با توجه به ماهیت خیرخواهانه این انجمن در امدادرسانی به خانواده‌های نیازمند زندانیان، لازم است منابع درآمدی آن با اتخاذ تدابیر و راهکارهای کاربردی به‌طور چشمگیری گسترش یابد.

وی با تأکید بر اینکه هرچه درآمدهای انجمن افزایش یابد، چتر حمایتی از خانواده‌های نیازمند زندانیان نیز گسترده‌تر خواهد شد، افزود: مشارکت این انجمن در پروژه‌های با بازدهی اقتصادی بالا، به‌ویژه با استفاده از ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی، بسیار اثرگذار خواهد بود.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: مشارکت انجمن در پروژه‌های مختلف علاوه بر تقویت بنیه مالی، بستر مناسبی را برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی زندانیان فراهم می‌سازد که این امر نقش مستقیمی در رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های آنان دارد.

خلفیان بیان کرد: حضور پررنگ نیکوکاران در دستگیری از خانواده‌های نیازمند و زندانیان معسِر، تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و از خدمات ارزشمند این قشر قدردانی می‌شود.