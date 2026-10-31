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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

توسعه منابع درآمدی انجمن حمایت از زندانیان ضروری است

توسعه منابع درآمدی انجمن حمایت از زندانیان ضروری است

اهواز - دادستان مرکز استان خوزستان گفت: با توجه به ماهیت خیرخواهانه انجمن حمایت از زندانیان، توسعه منابع درآمدی این نهاد با هدف گسترش خدمات به خانواده‌های نیازمند ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز شنبه در جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان، اظهار کرد: با توجه به ماهیت خیرخواهانه این انجمن در امدادرسانی به خانواده‌های نیازمند زندانیان، لازم است منابع درآمدی آن با اتخاذ تدابیر و راهکارهای کاربردی به‌طور چشمگیری گسترش یابد.

وی با تأکید بر اینکه هرچه درآمدهای انجمن افزایش یابد، چتر حمایتی از خانواده‌های نیازمند زندانیان نیز گسترده‌تر خواهد شد، افزود: مشارکت این انجمن در پروژه‌های با بازدهی اقتصادی بالا، به‌ویژه با استفاده از ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی، بسیار اثرگذار خواهد بود.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: مشارکت انجمن در پروژه‌های مختلف علاوه بر تقویت بنیه مالی، بستر مناسبی را برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی زندانیان فراهم می‌سازد که این امر نقش مستقیمی در رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های آنان دارد.

خلفیان بیان کرد: حضور پررنگ نیکوکاران در دستگیری از خانواده‌های نیازمند و زندانیان معسِر، تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و از خدمات ارزشمند این قشر قدردانی می‌شود.

کد مطلب 6994998

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