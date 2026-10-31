به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «انجل استودیوز» استودیوی مذهبی پخش فیلم موفق «صدای آزادی»، اکنون در حال تعیین خطوط قرمز خود است. این استودیو با رونمایی از «مقررات اِنجل»، سیاست محتوایی جدید و جامعی را وضع کرده که نمایش روابط نامناسب، برهنگی، الفاظ رکیک و هرگونه سوءاستفاده از نام خداوند را در فیلم‌های خود ممنوع می‌کند.

جف هارمون یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد بازاریابی، این سیاست را روز پنجشنبه در فاکس نیوز اعلام کرد و ضرورت تداوم این سیاست را به عنوان اصلاحیه‌ای برای هالیوود خواند و گفت هالیوود به همین دلیل ارتباطش را با مخاطبانش از دست داده است.

وی گفت: من فکر می‌کنم هالیوود به طور کلی در یک حباب زندگی می‌کند. اینها صنعتگرانی عالی و بهترین قصه‌گویان جهان هستند، اما هر روز بیشتر از پیش از مخاطبان ارزش‌محوری که قبلاً در خدمتشان بودند، دور شده‌اند. ما قول می‌دهیم هرگز برهنگی و رابطه جنسی روی پرده سینما نباشد.

در مورد خشونت، «مقررات انجل» محدودیتی قائل نشده و نمایش خونریزی روی پرده منع نشده است که از جمله در درام جنگی «واشنگتن جوان» و «صدای آزادی» مشهود است.

این استودیو عنوان کرد که انجمن صنفی‌اش حدود ۳ میلیون عضو دارد که حق عضویت پرداخت می‌کنند و هر فیلم یا سریالی باید حداقل ۷۰ از ۱۰۰ امتیاز از آنها کسب کند تا در فهرست قرار گیرد.

این اولین بار در تاریخ است که یک استودیوی بزرگ هالیوودی به مخاطب حق وتو می‌دهد.

«انجل استودیوز» کارش را با عنوان «وید انجل» برای سرویس پخش آنلاین شروع کرد. برادران هارمون که این کمپانی را تأسیس کردند سپس به سرمایه‌گذاری جمعی روی آوردند و «برگزیده» و فیلم فوق‌العاده موفق «صدای آزادی» را پخش و این استودیو را ایجاد کردند.

«دونده»، «واشینگتن جوان» و «دیوید» از آثار اخیر این استودیو هستند. از آثار آینده آن هم می‌توان از «پسر نوازنده درام»، «فرشته و آدم بد» و «صفر میلادی: میلاد مسیح» یاد کرد.

«صدای آزادی» فیلم دلهره‌آورِ جنایی آمریکایی محصول ۲۰۲۳ به کارگردانی و نویسندگی مشترکِ آلخاندرو مونته‌برده با بازی جیمز کاویزل، میرا سوروینو و بیل کمپ است. در این فیلم کاویزل نقش تیم بالارد را ایفا می‌کند؛مأمور دولتی سابق که مأموریتی را برای نجات کودکان از دست قاچاقچیان جنسی در کلمبیا در پیش می‌گیرد. این فیلم که توسط «انجل استودیوز» پخش شد، به‌تدریج موفقیت تجاری بیشتری کسب کرد و به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های مستقل بدل شد و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در جهان فروخت، در حالی که بودجه ساخت آن ۱۴.۵ میلیون دلار بود. این فیلم نقدهای ضد و نقیضی از طرف منتقدان گرفت، اگرچه واکنش مخاطبان به‌شدت مثبت بود.