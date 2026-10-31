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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

اعتبارات ادارات کم کار خوزستان به دستگاه‌های فعال منتقل می‌شود

اعتبارات ادارات کم کار خوزستان به دستگاه‌های فعال منتقل می‌شود

اهواز - استاندار خوزستان گفت: با توجه به جذب بیش از ۹۹ درصدی اعتبارات در سال گذشته، اعتبارات دستگاه‌های کم‌کار به واحدهای فعال منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز شنبه در جلسه جذب اعتبارات، اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته میزان جذب اعتبارات استان بالای ۹۹ درصد بوده و دستگاه‌ها پای کار آمدند و جلسات مستمری تشکیل شد.

وی با اشاره به تعداد جلسات برگزارشده، افزود: حدود ۴۰ جلسه تشکیل دادیم تا این جذب بتواند در حد بالایی باشد و اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ هر پروژه‌ای که درصد کمتری برای تکمیل آن باقی مانده باشد، در اولویت قرار دارد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: راه‌های مختلف افزایش بودجه و مقدورات مالی بررسی شد که شامل مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی، اوراق مالی جدید از جمله صکوک، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، حق آلایندگی، مازاد درآمدهای مالیاتی و سایر موارد است.

موالی‌زاده بیان کرد: با رئیس سازمان برنامه و بودجه و بخش‌های مختلف این سازمان صحبت کردم تا تخصیص اعتبارات استان افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، جذب اعتبارات نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: لازم است انتقالی صورت بگیرد و اعتبارات به دستگاه‌هایی که فعال‌تر هستند تخصیص داده شود تا بتوانیم امکانات مالی استان را برای اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله از طریق مولدسازی افزایش دهیم و شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام باشیم.

کد مطلب 6995001

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