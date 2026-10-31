آغاز مرحله جدید عرضه اعتباری گواهی اسقاط خودروهای فرسوده از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شماره ۲۱۱ سامانه نوسازی ناوگان، عرضه گواهی‌های اسقاط در چهلمین مرحله از ساعت ۹ تا ۱۷ روز شنبه ۹ آبان انجام می‌شود و پس از آن، مرحله تقاضا از ساعت ۱۷ همان روز آغاز شده و تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۰ آبان ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مرحله اولویت‌بندی از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۰ آبان آغاز می‌شود و تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۱ آبان ادامه دارد. همچنین فرایند اتصال یا مچینگ از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح روز دوشنبه انجام خواهد شد.

در ادامه این فرایند، گواهی‌های اسقاط جذب‌نشده از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۱ آبان به مراکز مربوطه بازگردانده می‌شوند.

طبق این اطلاعیه، سقف عرضه برای گواهی اسقاط خودروهای سواری، دیزل سبک و دیزل سنگین، هر کدام ۲ هزار و ۵۰۰ گواهی تعیین شده است. این سقف برای کامیون هزار گواهی و برای کشنده ۴۰۰ گواهی خواهد بود. درصد مجاز عرضه برای تمامی این گروه‌ها نیز ۱۰۰ درصد گواهی‌های موجود در مخزن اعلام شده است.

همچنین مراکز اسقاط در این مرحله تنها یک بار امکان عرضه هر نوع گواهی اسقاط را خواهند داشت.

بر اساس اعلام سامانه نوسازی ناوگان، شرکت در چهلمین دوره عرضه و تقاضای اعتباری گواهی اسقاط، صرفاً برای تولیدکنندگان خودروهایی امکان‌پذیر است که تسویه‌حساب خریدهای اعتباری دوره‌های گذشته، از دوره اول تا سی‌ونهم، را از طریق ارائه اسناد و مدارک مربوطه انجام داده باشند.