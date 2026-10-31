به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دومین دوره برگزاری آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بین‌الملل، امروز با حضور حدود ۲۰۰ دانشجوی غیر فارسی‌زبان در چهار حوزه دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علامه طباطبائی و پردیس بین‌الملل دانشگاه تهران در بغداد برگزار شد.

سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، در حاشیه برگزاری این آزمون در دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به ضرورت تسلط دانشجویان بین‌المللی به زبان فارسی اظهار کرد: سازمان امور دانشجویان رسالت خود را در زمینه فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تحصیل دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های ایران به‌خوبی می‌شناسد و در همین راستا، تدابیر لازم برای آموزش زبان فارسی و ارزیابی میزان تسلط این دانشجویان به زبان فارسی اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه دانشجویان غیر فارسی‌زبان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های ایران باید آموزش‌های لازم زبان فارسی را طی کنند، افزود: هر دانشجو باید حدود ۴۸۰ ساعت آموزش زبان فارسی را زیر نظر استادان خبره و متخصص سپری کند تا آمادگی لازم برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور را به دست آورد.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی کشور در این حوزه تصریح کرد: بیش از ۵۰ مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های کشور فعالیت دارند که آموزش این زبان را با بهره‌گیری از استادان برجسته و متخصص دنبال می‌کنند.

حبیبا ادامه داد: برگزاری آزمون بسندگی زبان فارسی با هدف اطمینان از برخورداری دانشجویان بین‌المللی از مهارت زبانی مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران انجام می‌شود تا این دانشجویان بتوانند از محتوای آموزشی رشته‌های خود به‌خوبی بهره‌مند شوند و در کنار آن، زبان فارسی را نیز به‌درستی فراگیرند.

وی همچنین با اشاره به حضور فعال ناظران سازمان امور دانشجویان در تمامی حوزه‌های برگزاری آزمون خاطرنشان کرد: نظارت بر روند برگزاری آزمون، با هدف تضمین کیفیت، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و ایجاد شرایط مناسب برای ارزیابی دقیق توانایی زبانی داوطلبان انجام می‌شود.

دومین دوره برگزاری آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بین‌الملل در چهار حوزه دانشگاهی در داخل کشور و همچنین در بغداد، به‌عنوان حوزه برگزاری آزمون در خارج از کشور، برگزار شد. در این آزمون، حدود ۲۰۰ دانشجوی غیر فارسی‌زبان میزان مهارت و توانایی خود را در زبان فارسی ارزیابی می‌کنند.