افزایش سرعت باد و احتمال بارش پراکنده در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه در برخی ساعات بر سرعت وزش باد (غالبا جنوب شرقی)، روی دریا (بویژه در فراساحل) افزوده خواهد شد، همچنین در این مدت بصورت پراکنده در برخی نقاط استان و بر روی دریا، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی ( بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای، گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ) دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی سواحل استان طی روز چهارشنبه متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: دمای هوا نیز از روز چهارشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در زمان وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در هنگام وقوع ناپایداری تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.