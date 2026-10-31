به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی متدین مدیرعامل جدید باشگاه استقلال در مراسم معارفه خود اظهار داشت: از اعتمادی که به من شده است تشکر می‌کنم. همچنین از تمام افرادی که در این مدت به من لطف داشتند، قدردانی می‌کنم. پیش از این حدود ۸ تا ۹ ماه عضو شورای اقتصادی باشگاه استقلال بودم و به عنوان یک استقلالی، از افرادی مانند علی تاجرنیا تجربیات زیادی آموختم.

وی ادامه داد: امروز به واسطه نام بزرگ استقلال، روز مهمی برای ما است. استقلال فقط یک تیم فوتبال نیست، بلکه باشگاهی بزرگ و بخشی از تاریخ پرافتخار ورزش ایران محسوب می‌شود. به همین دلیل مسئولیت ما چند برابر است. هدف ما این است که استقلال را به باشگاهی قدرتمند و پایدار تبدیل کنیم؛ نه فقط برای یک فصل یا چند مسابقه، بلکه برای همیشه.

مدیرعامل جدید استقلال با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی و انضباط مالی تصریح کرد: ثبات مدیریتی و انضباط مالی از الزامات کسب افتخارات پایدار است. در مجموعه شرکتی، وظایف باید شفاف باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اصول مشخص انجام شود، نه فشارهای مقطعی یا تصمیمات شخصی. امروزه باشگاه‌های فوتبال بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هستند و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب حامیان مالی از جمله برنامه‌های ما خواهد بود.

متدین با اشاره به اهمیت جایگاه تیم فوتبال بزرگسالان استقلال گفت: استقلال متعلق به نسل‌های آینده است و تیم بزرگسالان ویترین اصلی باشگاه محسوب می‌شود. جذب بازیکن باید بر اساس اصول تعیین‌شده و با نظر کادر فنی انجام شود و ما نباید به جای مربی تصمیم بگیریم. در کنار تیم بزرگسالان، آکادمی و تیم‌های پایه نیز برای ما اهمیت زیادی دارند و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده استقلال است.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم حقوق باشگاه استقلال نادیده گرفته شود، اما به دنبال تنش‌آفرینی و حاشیه‌سازی هم نیستیم. پیشکسوتان عزیز سرمایه‌های باشگاه هستند و در مقابل هواداران نیز با شفافیت پاسخگو خواهیم بود. تلاش می‌کنیم به جای شعار دادن، با عملکرد خودمان صحبت کنیم.

مدیرعامل استقلال در پایان با اشاره به برنامه‌های زیرساختی این باشگاه خاطرنشان کرد: توسعه امکانات تمرینی، ایجاد مرکز هوش مصنوعی و گسترش مجموعه فعالیت‌های ورزشی از جمله برنامه‌های ما است. باید استقلال را فراتر از یک تیم فوتبال و به عنوان یک باشگاه بزرگ ببینیم و برای توسعه همه بخش‌های آن برنامه‌ریزی کنیم.

مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه صحبت‌های خود درباره برنامه‌های این باشگاه اظهار داشت: قطعاً پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال در نیم‌فصل باز خواهد شد و با نظر کادر فنی بازیکنان مورد نیاز را جذب خواهیم کرد.

وی درباره شرایط تیم والیبال استقلال و حواشی مالی این تیم گفت: در بحث والیبال باید هماهنگی و تعامل بهتری صورت می‌گرفت. موضوع مالی یک سوءتفاهم بود و مسئله‌ای نبود که بخواهیم به خاطر آن با مشکل مواجه شویم. با صحبتی که با میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال داشتم، این موضوع حل شد و در ادامه تیم متفاوتی را خواهید دید.



مدیرعامل استقلال درباره احتمال افزایش یا کاهش رشته‌های ورزشی این باشگاه تصریح کرد: تمام تصمیمات در هیئت‌مدیره گرفته می‌شود و اگر قرار باشد رشته‌ای به مجموعه اضافه یا از آن کم شود، موضوعاتی مانند بودجه و سایر مسائل در هیئت‌مدیره بررسی خواهد شد.

متدین با اشاره به برنامه‌های بلندمدت خود برای استقلال خاطرنشان کرد: من برای استقلال یک برنامه ۱۰ ساله دارم و به دنبال برنامه‌ریزی بلندمدت و ایجاد ثبات مدیریتی هستم. بودجه‌ای برای باشگاه تعیین و تأیید شده است و بر اساس منابعی که هلدینگ در نظر می‌گیرد، نیازهای سرمربی و تیم را دنبال خواهیم کرد.



وی ادامه داد: توسعه متوازن، شفاف‌سازی و انتشار صورت‌های مالی از جمله برنامه‌های ما است. صورت‌های مالی باشگاه در سامانه کدال بارگذاری خواهد شد تا همه بتوانند آن را مشاهده کنند. همچنین پرونده‌های حقوقی باشگاه را چه در مراجع قضایی داخل ایران و چه خارج از کشور پیگیری می‌کنیم و در این زمینه تصمیمات احساسی نخواهیم گرفت.



مدیرعامل استقلال درباره برنامه‌های زیرساختی باشگاه گفت: تلاش می‌کنیم شرایط زیرساختی را بهبود ببخشیم و اقدامات مفیدی انجام دهیم. چه در کمپ مرغوبکار و چه در ورزشگاه امام رضا(ع)، به دنبال بهتر شدن امکانات و شرایط موجود هستیم.



متدین با تأکید بر ضرورت استفاده از متخصصان در اداره باشگاه اظهار داشت: استقلال یک بنگاه اقتصادی بزرگ است و باید از افراد متخصص استفاده کند. لازم است اصول مدیریت در باشگاه پیاده‌سازی شود. من سابقه مدیریت ورزشی نداشته‌ام، اما در فدراسیون‌های مختلف از جمله فدراسیون ناشنوایان، سابقه عضویت در هیئت‌رئیسه را داشته‌ام.



وی درباره احتمال تغییر در ساختار باشگاه افزود: ما مطابق مصوبات پیش خواهیم رفت و هر تغییری که قرار باشد صورت بگیرد، بر اساس خواسته هیئت‌مدیره خواهد بود. تلاش می‌کنیم تمام امور را بر اساس فرایندهای مشخص پیش ببریم و بعید می‌دانم ریل‌گذاری فعلی تغییر کند.



مدیرعامل استقلال درباره پرونده‌های حقوقی این باشگاه نیز گفت: تلاش می‌کنیم پرونده جدیدی برای باشگاه ایجاد نشود. درباره عملکرد مدیران گذشته صحبت نمی‌کنم، چرا که وظیفه من حل مسائل موجود است. امروز نیز با مدیران حقوقی باشگاه جلسه داشتم تا دفاع مناسبی از پرونده‌ها صورت بگیرد. همچنین اگر به صلاح باشگاه باشد، تلاش می‌کنیم با شاکیان خود به صلح و توافق برسیم و مسائل را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله پیش ببریم.

متدین درباره وضعیت کادر فنی استقلال و احتمال تغییر در نیمکت این تیم تأکید کرد: هر تصمیمی که درباره تیم بخواهیم بگیریم، در هیئت‌مدیره باشگاه مطرح خواهد شد. سهراب بختیاری‌زاده مورد حمایت ما است و عملکرد او را نیز ارزیابی خواهیم کرد. شخصاً از بختیاری‌زاده و کادر فنی استقلال رضایت داشته‌ام.



وی درباره احتمال واگذاری باشگاه استقلال از سوی هلدینگ خلیج فارس گفت: هلدینگ این اختیار را دارد که در هر زمانی تصمیم به واگذاری باشگاه به بخش خصوصی بگیرد، اما بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد. من برنامه بلندمدتی دارم تا استقلال را به استقلال مالی برسانم. در این مسیر باید فعالیت‌های مربوط به جذب اسپانسر، آکادمی و استفاده از برند باشگاه را گسترش دهیم.



مدیرعامل استقلال در پایان با اشاره به برنامه خود برای افزایش درآمدزایی از طریق هواداران خاطرنشان کرد: شعار ما مشابه رویکردی است که فلورنتینو پرز در رئال مادرید دنبال می‌کند؛ می‌خواهیم هواداران را به شریک باشگاه تبدیل کنیم و از ظرفیت هواداری برای درآمدزایی استفاده کنیم. هدف نهایی ما این است که استقلال به استقلال مالی برسد.