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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

سفر طولانی برای شاگردان نکونام؛ تراکتور با پرواز غیرمستقیم در عمان

سفر طولانی برای شاگردان نکونام؛ تراکتور با پرواز غیرمستقیم در عمان

کاروان تیم فوتبال تراکتور بار دیگر با پرواز غیرمستقیم راهی عمان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، دیدار تیم‌های تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار می‌شود.

باشگاه تراکتور در راستای فراهم‌سازی شرایط سفر مستقیم کاروان تیم به عمان، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم را با فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان انجام داد؛ اما با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، هیچ گونه مجوزی برای پرواز مستقیم صادر نشد.

بر این اساس، کاروان تیم فوتبال تراکتور امروز شنبه ۹ آبان‌ماه با هواپیمایی آتا عازم استانبول خواهد شد و عصر امروز راهی عمان می‌شود تا حوالی بامداد فردا به هتل محل اقامت خود در مسقط برسد.

کد مطلب 6995025

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