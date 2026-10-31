سفر طولانی برای شاگردان نکونام؛ تراکتور با پرواز غیرمستقیم در عمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، دیدار تیم‌های تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار می‌شود.

باشگاه تراکتور در راستای فراهم‌سازی شرایط سفر مستقیم کاروان تیم به عمان، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم را با فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان انجام داد؛ اما با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، هیچ گونه مجوزی برای پرواز مستقیم صادر نشد.

بر این اساس، کاروان تیم فوتبال تراکتور امروز شنبه ۹ آبان‌ماه با هواپیمایی آتا عازم استانبول خواهد شد و عصر امروز راهی عمان می‌شود تا حوالی بامداد فردا به هتل محل اقامت خود در مسقط برسد.