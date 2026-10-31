به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در حاشیه بازدید از پاویون استان در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان به‌عنوان سومین استان پهناور کشور، از مزیت‌های معدنی قابل توجهی برخوردار است که هم در تنوع مواد معدنی و هم در حجم ذخایر، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی دارد.

وی با قدردانی از حضور فعال مجموعه‌های اقتصادی و معدنی استان در این نمایشگاه، از جمله اتاق بازرگانی، خانه معدن و گروه معدنی کارند صدر جهان، افزود: حضور مؤثر فعالان معدنی خراسان جنوبی در چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌ها، توسعه تعاملات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند.

ذاکریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد: با اهتمام استاندار خراسان جنوبی و تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌های ارزش، اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است؛ با این حال، ظرفیت‌های استان همچنان به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری نیاز دارد.

۳۰۰ مجوز بی‌نام؛ فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاران

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان که به ابتکار استاندار و پیگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط اجرا شده است، گفت: ۳۰۰ مجوز بی نام در حوزه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و دامپروری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و منطقه ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران در استان صادر شده که تعدادی از این مجوز به متقاضیان واگذار شده است.

وی جذب سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشی به روند توسعه خراسان جنوبی دانست و افزود: این موضوع صرفاً به سرمایه‌گذاری داخلی محدود نمی‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی مکمل، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.

سهم ۳۰ درصدی معدن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان

ذاکریان با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن خراسان جنوبی عنوان کرد: حدود ۳۰ درصد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان در حوزه معدن، شامل استخراج و فرآوری مواد معدنی، تعریف شده که این فعالیت‌ها در قالب ۱۳ پروژه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران چینی سهم قابل توجهی در اجرای این پروژه‌ها دارند، ادامه داد: توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن می‌تواند علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، زمینه ورود فناوری، توسعه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در استان را فراهم کند.

گوهرسنگ‌ها؛ فرصتی برای توسعه کسب‌وکارهای خرد و صنعتی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، گوهرسنگ‌ها را از دیگر ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان برشمرد و گفت: این حوزه هم در قالب کسب‌وکارهای خرد و خانگی و هم از طریق فعالیت شرکت‌های بزرگ و تخصصی، قابلیت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گوهرسنگ‌ها افزود: شرکت‌هایی که بتوانند مراحل مختلف این زنجیره را از استخراج تا فرآوری و عرضه محصولات در بازارهای ملی و جهانی دنبال کنند، نقش مهمی در افزایش درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهند داشت.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین و توان تخصصی نخبگان باید در کنار توسعه فعالیت‌های معدنی مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر نقش نیروی متخصص در توسعه معادن

نماینده وزیر اقتصاد در خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت‌های گروه معدنی کارند صدر جهان اظهار کرد: این مجموعه از جمله شرکت‌هایی است که توجه ویژه‌ای به ظرفیت نخبگانی و استفاده از نیروهای جوان، متخصص، متعهد و کارآمد داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه استحصال طلا و سایر مواد معدنی از جمله مس، خاطرنشان کرد: ذخایر معدنی خراسان جنوبی از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی کشور به شمار می‌رود و بهره‌برداری اصولی و دانش‌بنیان از این منابع می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی استان باشد.

ذاکریان در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های خدادادی خراسان جنوبی از مرحله استخراج به خلق ارزش افزوده و تولید ثروت منجر شود و زمینه اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم استان را فراهم کند.