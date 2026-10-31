  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

ترامپ دست به ماجراجویی بزند پایان جنگ دست او نخواهد بود

ترامپ دست به ماجراجویی بزند پایان جنگ دست او نخواهد بود

سخنگوی ارتش نوشت: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش در فضای مجازی نوشت: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود.

سخنگوی ارتش بیان کرد: با توجه به سابقه سیاه رئیس جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتماد و بی‌اعتنا به اقدامات دشمن، بی‌وقفه در حال ارتقا آمادگی‌های رزمی خود است.
با دقت تحرکات آمریکا در منطقه را زیر نظر داریم.

کد مطلب 6995043
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      کاش جنگ نشود ولی اگر جنگ شد اعراب را نزنید انها را فعلا بس است. فقط پایتختهای اروپایی هدف گرفته شود انوقت زود تسلیم می شوند و جنگ تمام می شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها