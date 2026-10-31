ترامپ دست به ماجراجویی بزند پایان جنگ دست او نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش در فضای مجازی نوشت: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود.

سخنگوی ارتش بیان کرد: با توجه به سابقه سیاه رئیس جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتماد و بی‌اعتنا به اقدامات دشمن، بی‌وقفه در حال ارتقا آمادگی‌های رزمی خود است.

با دقت تحرکات آمریکا در منطقه را زیر نظر داریم.