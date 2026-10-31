مهلت ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شد.

محسن گرجی، دبیر چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، با اعلام این خبر گفت: با وجود رشد حدود ۳۰۰ درصدی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در مرحله نخست نسبت به دوره سیزدهم، در پی درخواست‌های متعدد مخاطبان و فعالان حوزه مد و لباس، مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار برای فراهم شدن فرصت بیشتر تمدید شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده جامعه هنری و فعالان صنعت مد و لباس از این دوره جشنواره، از علاقه‌مندان خواست ثبت‌نام و ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به نشانی سامانه ثبت‌نام جشنواره مراجعه کنند.

چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر دی‌ماه سال جاری به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.