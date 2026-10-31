به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی در تمامی رشته‌های المپیکی برگزار می‌شود و در هر بخش سه سهمیه حضور در بازی‌های المپیک توزیع خواهد شد.

این رقابت‌ها از ۱۲ تا ۲۲ آبان در دوحه برگزار می‌شود.

تیم اعزامی کشورمان با ترکیبی از ملی‌پوشان در رشته‌های مختلف راهی این رقابت‌ها خواهد شد.

اسامی ورزشکاران اعزامی به شرح زیر است:

تفنگ: امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه

تپانچه: وحید گل‌خندان، هانیه رستمیان و سامیه یاسی

اسکیت: امیرمحمد دادگر و عبدالقادیر شیرمحمدی

تراپ: مرضیه پرورش‌نیا

کادر فنی: محمد زائر رضایی (سرمربی تیم ملی تفنگ)، مریم سلطانی (سرمربی تیم ملی تپانچه) و پیام رجایی (سرمربی تیم‌های ملی اهداف پروازی)

برنامه مسابقات قهرمانی جهان قطر به شرح زیر است:

*سه شنبه ۱۲ آبان

تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳ / فینال ساعت ۱۵

تفنگ ۱۰ متر بانوان، ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷ / فینال ساعت ۱۹

*چهارشنبه ۱۳ آبان

اسکیت مردان (دو راند)، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۵۵ / فینال ساعت ۱۴

*پنجشنبه ۱۴ آبان

اسکیت مردان (دو راند)، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۱۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۳ / فینال ساعت ۱۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷ / فینال ساعت ۱۹

*جمعه ۱۵ آبان

اسکیت مردان (راند پایانی)، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ / فینال ساعت ۱۵:۳۰

مقدماتی میکس تپانچه ۱۰ متر، ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۵۵ / فینال ساعت ۱۹

*یکشنبه ۱۷ آبان

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان، ۹:۴۵ تا ۱۴

*دوشنبه ۱۸ آبان

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (دقت) ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۴۵

نیمه نهایی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۳۰ / فینال ساعت ۱۳:۳۰

*سه‌شنبه ۱۹ آبان

تراپ زنان و مردان (دو راند) ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶

تپانچه ۲۵ متر زنان (سرعت) ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۱۵ / فینال ساعت ۱۴:۳۰

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۴

*چهارشنبه ۲۰ آبان

تراپ بانوان و آقایان، ساعت ۸:۳۰ تا۱۶

نیمه نهایی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۹:۴۵ تا ۱۱:۳۰ / فینال ساعت ۱۳:۳۰

*پنجشنبه ۲۱ آبان

تراپ زنان و مردان (یک راند) ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ / فینال زنان ساعت ۱۴ / فینال مردان ساعت ۱۵:۳۰

*جمعه ۲۲ آبان

مقدماتی تراپ میکس ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ / فینال ساعت ۱۵:۳۰