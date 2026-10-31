طباطبایی نژاد:تبلیغ استدلالی سلاح بانوان طلبه در تبیین تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان، معاونان پژوهشی و جمعی از طلاب استعداد برتر این حوزه با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان صبح شنبه، برگزار شد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بانوان متدین و متخصص در عرصه‌های آموزشی، به‌ویژه نهاد آموزش و پرورش، اظهار کرد: دینی که انسان با استدلال، تفکر و شناخت عمیق به آن دست پیدا کند، پایداری و ارزشی به‌مراتب بالاتر از دین‌داری تقلیدی و سطحی دارد.

وی افزود: خواهران طلبه که به لطف الهی به عمق مسائل و معارف دینی آگاهی یافته‌اند، باید با بهره‌گیری از قدرت استدلال منطقی، عظمت تمدن اسلامی را بیش از پیش برای اقشار مختلف جامعه تبیین کنند.

امام جمعه اصفهان با استناد به روایتی نورانی از امام صادق (ع) درباره فضیلت آموزش خیر و نیکی به دیگران خاطرنشان کرد: بر اساس این روایت ارزشمند، هرکس راه خیر و درستی را به دیگری بیاموزد، در پاداش عمل آن فرد شریک خواهد بود و اگر آن شخص نیز این آموزه را به دیگران منتقل کند، ثواب آن برای آموزگار نخست نیز تا ابد ثبت خواهد شد؛ حتی اگر دست او از دنیا کوتاه شده باشد.

وی جایگاه مبلغان دینی را رفیع و اثرگذار دانست و تصریح کرد: طلاب عزیز باید همواره در مسیر آموختن، تحقیق و آموزش دادن گام بردارند. این مسئولیت خطیر به‌ویژه برای مادران اهمیت مضاعفی دارد، چراکه بانوان و مادران نقش نخست و کلیدی را در انتقال زلال معارف دینی و اخلاقی به نسل آینده و فرزندان خود بر عهده دارند.

آیت الله طباطبایی نژادبلیغ و آگاه‌سازی آحاد مردم را فلسفه وجودی و رسالت اصلی حوزه‌های علمیه برشمرد و با یادآوری روایتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره ضرورت عمل به علم، هشدار داد که مسئولیت عالم بی‌عمل در پیشگاه خداوند متعال به‌مراتب سنگین‌تر است و روز قیامت حسرت بیشتری متوجه او خواهد بود.

پرهیز از شایعه و لزوم پایبندی به اخلاق در جنگ

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به تحولات منطقه و مسائل مربوط به جنگ، صلح و دیپلماسی بین‌المللی اظهار کرد: در این‌گونه موضوعات کلان و حساس، هرگونه تصمیم‌گیری، موضع‌گیری و تحلیل باید صرفاً در چارچوب هوشمندانه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باشد و نباید به صرف شنیده‌ها، گمانه‌زنی‌ها یا فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره عملکرد مسئولان نظام قضاوت کرد.

وی با تأکید مؤکد بر ضرورت پرهیز از شایعه‌پراکنی و اظهارنظرهای شتاب‌زده و بدون پشتوانه علمی در مسائل سیاسی و اجتماعی، به کلام حکمت‌آموز امیرالمؤمنین (ع) استناد کرد و گفت: «الباطل أن تقول سمعت و الحق أن تقول رأیت»؛ یعنی باطل آن است که بگویی شنیده‌ام و حق آن است که بگویی با چشم خود دیده‌ام. متأسفانه برخی افراد بدون تحقیق و بررسی دقیق، با تکیه بر شنیده‌های فضای مجازی به تخریب و اتهام‌زنی روی می‌آورند در حالی که قرآن کریم صریحاً از پیروی و بازنشر مطالبی که انسان نسبت به صحت آن‌ها علم و اطمینان ندارد، نهی کرده است.

وی در تبیین تفاوت‌های بنیادین عملکرد جبهه حق و اسلام با دشمنان متجاوز افزود: در شرایطی که برخی جوامع غربی و مدعی حقوق بشر با وجود برخورداری از امکانات وسیع مادی، در گرداب رفتارهای غیرانسانی و امور بی‌پایه غرق شده‌اند، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصالت آموزه‌های ناب دینی، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی و میدانی نیز بر رعایت دقیق اخلاق اسلامی پای می‌فشارد و از هدف قرار دادن مراکز مسکونی، درمانی و بیمارستان‌ها به‌شدت پرهیز می‌کند.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: این رویکرد انسانی و الهی، جلوه‌ای روشن از برتری تمدن اسلامی است که باید آن را در جامعه تبیین و ترویج کنیم؛ چرا که ما مکلفیم خود به این فرهنگ متعالی پایبند بوده و برای گسترش آن در سطح جهان نیز تلاش کنیم.