رویال نهال؛ رتبه اول تولید نهال گردو و بادام در آذربایجان غربی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه کمتر باغداری است که وسوسه سود گردو و بادام را نداند و به دنبال کاشت آن نباشد، اما همین سود بزرگ، قمار بزرگی هم دارد: باغدارانی که ده سال آب داده‌اند، کود داده‌اند و در پایان کمتر از دو تن در هکتار برداشت کرده‌اند، خوب می‌دانند که نهال بذری، بلیت یک شرط‌بندی پرهزینه است. برنده کسی است که قمار نمی‌کند. آمارها هم همین را میگویند: ارقام گردو و بادام پیوندی اصلاح‌شده در همان زمین و با همان آب، عملکردی چند برابر بذری و محصولی یکدست و بازارپسند تحویل می‌دهند؛ محصولی که مشتری برایش صف می‌کشد، نه اینکه باغدار دنبال مشتری بدود.

رویال نهال همین محاسبه ساده را به یک انتخاب مطمئن تبدیل کرده است. شناسنامه‌دار بودن نهال، رقم و پایه مشخص، و بومی‌سازی ارقام جهانی با اقلیم ایران، یعنی باغدار پیش از کاشت می‌داند سال‌ها بعد چه برداشتی در انتظارش است. از گردوی پیوندی با عملکرد چندبرابری بگیر تا بادام اصلاح‌شده، سبد تولید این مجموعه پاسخگوی هم باغدار حرفه‌ای است هم تازه‌کار. رتبه اول، عنوانی نیست که با ادعا به دست بیاید؛ نتیجه سال‌ها کیفیت اثبات شده و انتخاب درست باغداران است.

از گردو پیوندی تا بادام اصلاح‌شده؛ سبدی که باغدار را بی‌نیاز می‌کند( تنوع تولید)

در رویال نهال، هیچ باغداری دست خالی برنمی‌گردد. فهرست ارقام آن‌قدر متنوع است که برای هر اقلیم، هر سلیقه و هر بازاری، گزینه‌ای وجود دارد؛ حتی اگر رقمی که می‌خواهید در نهالستان‌های شهرتان پیدا نشود یا موجود نباشد، اینجا هست و می‌توانید آن را به‌صورت آنلاین سفارش دهید و درِ باغتان تحویل بگیرید.

این تنوع تصادفی به دست نیامده؛ حاصل سال‌ها ارزیابی میدانی، شناخت دقیق خاک و اقلیم ایران و بومی‌سازی ارقام جهانی است. نتیجه‌اش سبدی است که هم باغدار تازه‌کار را از سردرگمی نجات می‌دهد و هم باغدار حرفه‌ای را از جست‌وجو میان چند نهالستان و اتلاف وقت و هزینه بی‌دردسر می‌کند. بهترین‌ها در انتظار شماست کافیست تماس بگیرید

ارقام گردو پیوندی

نهال گردو چندلر: پرفروش‌ترین رقم جهان؛ با محصول صادراتی، باردهی جانبی بالا، مغز بسیار روشن و عملکردی تا ۶ تن در هکتار

نهال گردو فرنور: دیرگل و مقاوم به سرمای بهاره؛ مناسب ارتفاعات ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر. مغز ۶۵ درصدی و پایه کوتاه، زود بازده با عملکرد ۷ تن

نهال گردو هاوارد: زودبارده با مغز درشت و روشن؛ عملکرد ۶ تنی بازدهی سریع از سال دوم تا سوم مقاوم به بیماری و تنش.

نهال گردو ژنوتیپ رویال: رقم انحصاری و سازگار با شرایط سخت ، مناسب تمام اقلیم‌ها، پربارترین رقم با ۱۰, تن، دیرگل، زودخزان و مقاوم تا منفی ۲۵ درجه. بی‌نیاز از گرده‌افشان، زود بازده، پایه کوتاه

جهت خرید نهال گردو می توانید با شماره ی زیر در تماس باشید

۰۹۱۴۱۸۱۱۵۲۰

ارقام بادام اصلاح شده:

نهال بادام مامایی: دیرگل و سنگی؛ پرسودترین بادام ایران برای صادرات و بازار داخلی باردهی تا ۵/۴ تن مغز، شیرین و طلایی

فرانیس: خیلی دیرگل و کاغذی؛ مناسب مناطق سردسیر و بازار آجیل لوکس باردهی تا ۵ تن در شرایط مطلوب

تونو: نهال بادام دیرگل و سنگی؛ انتخاب باغ‌های صنعتی با تناژ بالا و باردهی ۴ تن و عملکرد پایدار.

آذر: دیرگل و نیمه‌کاغذی؛ ترکیب کیفیت و مقاومت مغز درشت و روشن با قابلیت صادراتی.

رامسکا و شاهرودی: گزینه‌های مطمئن و پربار و مقاوم برای بازار داخلی و کشت کم‌ریسک.

بدون واسطه، بدون قیمت تحمیلی؛ نهال را از مرجع اصلی بخرید

در بازار نهال، هر باغداری این جمله را شنیده است: «ارزان‌تر بخر، فرقی نمی‌کند.» اما فرق می‌کند. سال‌ها بعد، وقتی درختان بذری محصولی ناهمگون، ریز، پوچ یا بی‌مشتری تحویل می‌دهند، هزینه واقعی آن ارزانی مشخص می‌شود. ارزان خریدن نهال بی‌هویت، گران‌ترین اشتباه یک باغدار است.

رویال نهال این دلهره را از دل باغدار برداشته است. نهال‌ها بدون واسطه و مستقیم از تولیدکننده به دست باغدار می‌رسند؛ نه دلالی در میان است، نه قیمتی که با چند پله سود دست‌به‌دست شده باشد. تولید انبوه و مدیریت هوشمند هزینه تولید، قیمت را در محدوده‌ای منصفانه نگه می‌دارد و کیفیت هم زیر نظر کارشناسان تضمین می‌شود. یعنی باغدار هم قیمت مناسب می‌پردازد، هم نهال اصل و شناسنامه‌دار تحویل می‌گیرد.

اینجا ارزانی به معنای بی‌کیفیتی نیست و کیفیت هم به معنای قیمت نجومی. تعادل میان این دو، همان چیزی است که این روزهای رویال نهال را به مرجع خرید نهال گردو و بادام تبدیل کرده است. یک بار خرید مطمئن، چندین سال آسودگی.

شناسنامه‌دار، پیوندی، سازگار با اقلیم؛ استانداردی که رویال نهال تعریف کرده

اگر سر رشته از باغداری داشته باشید یا چند بار شکست خورده باشید می دانید که کیفیت نهال، چیزی نیست که در عکس یا تبلیغ دیده شود. سال‌ها بعد، وقتی درخت به بار می‌نشیند، مشخص می‌شود نهالی که خریده‌اید واقعاً همان رقمی بوده که انتظار داشتید یا وعده داده بودند یا نه! خوشبختانه رویال نهال این ریسک را از خرید نهال گردو و بادام حذف کرده است چون خرید شما همراه با امتیازات ویژه زیر است.

اصالت تضمین‌شده: هر نهال شناسنامه دارد؛ رقم، پایه و منشأ آن مشخص است. یعنی می‌دانید دقیقاً چه می‌کارید و چه برداشتی در انتظارتان است.

پیوندی، نه بذری: نهال‌های پیوندی روی پایه‌های انتخاب‌شده تولید می‌شوند؛ نتیجه‌اش زودباردهی، عملکرد چندبرابری و محصول یکدست است.

سازگاری با اقلیم: ارقام پیش از عرضه، در شرایط اقلیمی مختلف ایران ارزیابی می‌شوند تا آنچه تحویل باغدار می‌شود، با خاک و آب و سرمای منطقه او هماهنگ باشد.

نظارت کارشناسی: از تولید تا بسته‌بندی و ارسال، هر مرحله زیر نظر کارشناسان کنترل می‌شود؛ نهالی که به دست شما می‌رسد، همان است که در شناسنامه‌اش نوشته شده

پشتیبانی پس از خرید: از انتخاب رقم و زمان کاشت تا آبیاری و داشت، تنها نیستید تخصصی و فنی همراهتان هستیم.

این‌ها شعار نیستند؛ استانداردی است که سال‌ها انتخاب باغداران آن را تأیید کرده است. وقتی نهال شناسنامه‌دار می‌خرید، در واقع ریسک ده‌ساله، را از باغتان دور می‌کنید، شانس موفقیت تان را بالا می‌برد و مسیری هموار را طی میکنید.

خرید که تمام می‌شود، همراهی تازه آغاز می‌شود( خدمات و پشتیبانی)

فکر می‌کنی خرید نهال بادام یا گردو پایان کار است؟ نه. تازه اول ماجراست. نهالی که امروز می‌کاری، سال‌ها با تو زندگی می‌کند. هر تصمیم کوچک در انتخاب، کاشت و نگهداری، سال‌ها بعد در برداشت خودش را نشان می‌دهد. یک رقم اشتباه، یک زمان کاشت بی موقع، یک آبیاری نادرست؛ همین‌ها هستند که باغ را می‌سازند یا خراب می‌کنند.

رویال نهال اینجا رهایت نمی‌کند. از انتخاب رقم متناسب با اقلیم و خاک زمینت، تا زمان کاشت، آبیاری، هرس و داشت، کارشناسانش همراهت هستند. باغت را از ریشه، اصولی بالا می‌آورند. این تفاوت یک فروشنده نهال و یک مرجع تخصصی است. همین است که رویال نهال را به رتبه اول تولید نهال گردو و بادام در ایران رسانده: نهال شناسنامه‌دار، قیمت منصفانه، مشاوره واقعی؛ هر سه با هم.

یک بار خرید درست، چندین سال برنده بودن. اگر دنبال بهترین نهال گردوی پیوندی و بادام اصلاح‌شده هستی، همین امروز تصمیم بگیر. باغی که سال‌ها بعد به آن افتخار می‌کنی، با یک انتخاب درست امروز تو شروع می‌شود....

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