ورود محصولات لاغری به اماکن غیر مجاز زنگ خطری جدی برای سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فریمانی صابری صبح شنبه در نشست خبری با عنوان «داروهای تزریقی لاغری، واقعیت‌های پزشکی و مخاطرات پنهان» با تشریح ابعاد مختلف ورود این داروها به کشور اظهار کرد: داستان آمدن داروهای لاغری عموماً ناشی از تبلیغات وسیع در فضای مجازی و کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا و آمریکا بود که با دو داروآغاز شد. با وجود اینکه هنوز مجوز رسمی ورود برای این دو دارو در کشور صادر نشده، اما متاسفانه این محصولات در بازار موجود است و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی مشهد افزود: تمام بلاگرها، بازیگران و الگوهای جوانان به سراغ این داروها رفته‌اند و آرزوی بسیاری از افراد تهیه این دارو برای رسیدن به وزن ایده‌آل بدون توجه به عوارض آن است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه نظارت تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته تنها یک شرکت به تولید و توزیع این دارو اقدام می‌کند، اما در ایران بین سه کارخانه به تولید این داروها می‌پردازند و حتی آخرین کارخانه تولیدکننده، قیمت محصول را پایین‌تر آورده است. این موضوع در کنار تبلیغات کنترل‌نشده و فعالیت شرکت‌های آرایشی و بهداشتی، هشدار جدی برای عوارض آینده به شمار می‌رود.

فریمانی صابری با بیان اینکه سازمان غذا و دارو نامه‌های مختلفی برای نظارت و بازرسی صادر کرده است، گفت: فروش بدون نسخه این داروها در داروخانه‌ها ممنوع شده است.

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد داروخانه‌ها و مطب‌ها و کمبود نیروهای نظارتی، متأسفانه تبلیغات و تزریق این داروها به سمت سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و مکان‌های فاقد مجوز و پزشک رفته است که این امر نظارت و کنترل را با چالش جدی مواجه می‌کند و نیازمند توجه و مسئولیت‌پذیری بیشتری در تمامی بخش‌هاست.