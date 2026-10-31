اهدای ۲۵۰ میلیون تومان به ستاد دیه خراسان جنوبی به بهانه روز تولد

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا حسین پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اقدام خیرخواهانه امیرحسین کارکن، صاحب یک فروشگاه عطر خبر داد و گفت: وی هم‌زمان با سالروز تولد خود، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان را به ستاد دیه استان اهدا کرد تا در مسیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هزینه شود.

مدیر ستاد دیه خراسان جنوبی با اشاره به انگیزه انسان‌دوستانه این اقدام افزود: وی امسال تصمیم گرفت سالروز تولد خود را به شیوه‌ای متفاوت گرامی بدارد و به‌جای دریافت هدایای متداول، این مناسبت شخصی را به فرصتی برای انجام یک کار خیر و حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های چشم‌انتظار آنان تبدیل کند.

وی افزود: این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نوع‌دوستی و توجه به همنوعان است که می‌تواند با کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط، زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده و کاهش رنج و نگرانی نزدیکانشان را فراهم کند.

حسین پور گفت: بی‌تردید، مشارکت خیران در حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، فراتر از یک کمک مالی، فرصتی برای احیای امید، تحکیم بنیان خانواده و بازگرداندن آرامش به زندگی افرادی است که ناخواسته درگیر مشکلات مالی و محکومیت‌های غیرعمد شده‌اند.

وی تصریح کرد:« کارکن» با این اقدام نیکوکارانه نشان داد که می‌توان مناسبت‌های شخصی و لحظات شیرین زندگی را به فرصتی برای گره‌گشایی از مشکلات دیگران تبدیل کرد؛ اقدامی که ارزش آن در لبخند خانواده‌هایی نمایان می‌شود که چشم‌انتظار بازگشت عزیزان خود هستند.

این بار عطری خاص با رایحه‌ای متفاوت در خاطره‌ها ماندگار شد؛ رایحه‌ای از مهر، بخشندگی و انسان‌دوستی که ماندگاری آن نه در شیشه‌های عطر، بلکه در امید به آزادی و لبخند خانواده‌های چشم‌انتظار جلوه‌گر خواهد شد.