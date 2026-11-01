به گزارش خبرنگار مهر، نادر ابراهیمی (۱۳۱۵-۱۳۸۷) داستان‌نویس، مترجم، روزنامه‌نگار و فیلمساز معاصر ایرانی بود که آثار متعددی در عرصه ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوجوان از خود بر جای گذاشته است. از دیگر آثار شناخته‌شده او در کنار «آتش بدون دود»، می‌توان به داستان‌های «یک عاشقانه آرام»، «بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» و «چهل نامه کوتاه به همسرم» اشاره کرد. او در آثار خویش توجه ویژه به مفاهیم هویت ملی، مبارزات طبقاتی و تحولات تاریخ معاصر دارد.

رمان هفت‌جلدی «آتش بدون دود» یکی از طولانی‌ترین مجموعه‌های داستانی در ادبیات معاصر ایران است که انتشار آن از سال ۱۳۵۳ آغاز شد. بستر مکانی این اثر اقلیم ترکمن‌صحرا است و وقایع آن با تمرکز بر درگیری خونین و تاریخی ۲ قبیله ترکمن، یعنی گوکلان و یموت پایه‌گذاری می‌شود. نقطه شروع داستان، ازدواج ساختارشکنانه گالان اوجا و سولماز از این ۲ قبیله متخاصم است که آتش یک کینه قدیمی را شعله‌ور می‌کند.

سیر وقایع در جلدهای بعدی از قالب تقابل ایلیاتی خارج شده و با عبور از زمان، ابعاد سیاسی و اجتماعی به خود می‌گیرد. ابراهیمی در این اثر، روند گذار جامعه سنتی به مدرن، مسئله مبارزات شهری و درگیری کشاورزان با زمین‌داران را از طریق پیگیری سرنوشت سه نسل از یک خانواده ترکمن گزارش می‌دهد. این رمان به دلیل گستردگی حوادث، پیش از این منبع اقتباس یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی خود نویسنده نیز بوده است. ایوب آقاخانی نیز از این رمان، یک نمایش رادیویی اقتباس کرده است.

سردبیر، گوینده و کارگردان این اثر ایوب آقاخانی است. نرگس موسی‌پور افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده نمایش شنیدنی «آتش بدون دود» هستند.

در پنجمین قسمت از این اثر به ترتیب اجرا، میرطاهر مظلومی، ایوب آقاخانی، محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی، علی میلانی، حمید یزدانی و دانیال ابراهیمی حضور دارند.

در این قسمت می‌شنویم:

آلنی به نزد حکیم ادهم می‌رود. آلنی حالا مدتی است که در شهر حضور دارد و می‌خواهد یک طبیب شود، اما ادهم گمان می‌کند آلنی با جاه‌طلبی‌هایش می‌تواند دلیلی برای نگرانی باشد. ادهم از او می‌خواهد که طبابت را با سیاست جایگزین نکند، اما آلنی حاضر نمی‌شود تا چنین قولی بدهد.

آتمیش با پدرش گفتگو می‌کند و به آق اویلر درباره آلنی هشدار می‌دهد. شایعات درباره آق اویلر و فرزندانش زیاد شده و ممکن است ازدواج پالاز دیگر فرزند آق اویلر با کعبه دختر آی دوغدی به‌هم بخورد.

پس از آن، آتمیش شبانه به دیدن آی دوغدی می‌رود و او را تهدید می‌کند تا دیگر هرگز بدگویی پدر یا برادرش را نکند. پس از این حادثه آق اویلر نگران می‌شود تا عروسی پالاز و کعبه با مشکل مواجه شود. آق اویلر نگران است تا مردم در مراسم عروسی فرزندش شرکت نکنند.

مراسم عروسی برگزار می‌شود اما هیچکس در آن مراسم شرکت نمی‌کند. آقشام گلن برادر آق اویلر که در جمع گوکلان‌هاست، هدایای مختلفی برای عروسی برادرزاده‌اش می‌فرستد. باید دید قوم چه رفتاری با او خواهند داشت.

باهم پنجمین قسمت از نمایش شنیدنی «آتش بدون دود» را با مدت زمان ۲۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه می‌شنویم.