بخشدار سعدآباد: زمینه حضور پرشور مردم در مراسم ۱۳ آبان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی این بخش، در سالن آموزش و پرورش منطقه سعدآباد با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت مشارکت فعال نسل جوان در برنامه‌های این مناسبت ملی تأکید کرد.

وی خواستار برنامه‌ریزی منسجم، تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان شد.

بخشدار سعدآباد همچنین بر فراهم‌سازی زمینه حضور پرشور دانش‌آموزان و آحاد مردم در این مراسم تأکید کرد تا این مناسبت ملی با مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه گرامی داشته شود.

در این نشست، موضوع برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ۱۳ آبان و فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفت.