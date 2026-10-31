  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

بخشدار سعدآباد: زمینه حضور پرشور مردم در مراسم ۱۳ آبان فراهم شود

بخشدار سعدآباد: زمینه حضور پرشور مردم در مراسم ۱۳ آبان فراهم شود

بوشهر- بخشدار سعدآباد بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و مشارکت گسترده دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی این بخش، در سالن آموزش و پرورش منطقه سعدآباد با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت مشارکت فعال نسل جوان در برنامه‌های این مناسبت ملی تأکید کرد.

وی خواستار برنامه‌ریزی منسجم، تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان شد.

بخشدار سعدآباد همچنین بر فراهم‌سازی زمینه حضور پرشور دانش‌آموزان و آحاد مردم در این مراسم تأکید کرد تا این مناسبت ملی با مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه گرامی داشته شود.

در این نشست، موضوع برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ۱۳ آبان و فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6995072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها