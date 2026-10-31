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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

دبیر علمی دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران معرفی شد

دبیر علمی دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران معرفی شد

با حکم اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، محمدباقر قهرمانی به‌عنوان دبیر علمی دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، محمدباقر قهرمانی دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران، با حکم اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، عهده‌دار دبیری دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران شد.

قهرمانی دارای مدرک دکتری تئاتر و فیلم از دانشگاه بریگام یانگ است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و سرپرستی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی این دانشگاه را برعهده داشته است. عضویت در شورای نظارت بر نمایش، شورای سیاستگذاری مرکز تئاتر مولوی و شورای علمی هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران، همچنین داوری در رویدادهای هنری و پژوهشی مختلف از دیگر سوابق علمی و اجرایی وی است.

دومین جایزه پژوهش سال تئاتر ایران، با هدف شناسایی و معرفی پژوهش‌های مرتبط با هنر تئاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی این حوزه، در بخش‌های کتاب‌های تألیفی - پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، هم‌زمان با هفته پژوهش، در نیمه دوم آذر سال جاری توسط دفتر پژوهش و انتشارات انجمن هنرهای نمایشی ایران و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6995079

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