دبیر علمی دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، محمدباقر قهرمانی دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران، با حکم اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، عهده‌دار دبیری دومین دوره جایزه پژوهش سال تئاتر ایران شد.

قهرمانی دارای مدرک دکتری تئاتر و فیلم از دانشگاه بریگام یانگ است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و سرپرستی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی این دانشگاه را برعهده داشته است. عضویت در شورای نظارت بر نمایش، شورای سیاستگذاری مرکز تئاتر مولوی و شورای علمی هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران، همچنین داوری در رویدادهای هنری و پژوهشی مختلف از دیگر سوابق علمی و اجرایی وی است.

دومین جایزه پژوهش سال تئاتر ایران، با هدف شناسایی و معرفی پژوهش‌های مرتبط با هنر تئاتر و ارتقای ظرفیت‌های علمی این حوزه، در بخش‌های کتاب‌های تألیفی - پژوهشی، مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی، هم‌زمان با هفته پژوهش، در نیمه دوم آذر سال جاری توسط دفتر پژوهش و انتشارات انجمن هنرهای نمایشی ایران و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می‌شود.