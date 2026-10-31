به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز عملیات ساخت مخزن آب شرب مرزن‌آباد، با تأکید بر اهمیت راهبردی این بخش در حوزه اقتصادی، گردشگری و حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌ها را از ضرورت‌های اساسی منطقه دانست.

فرماندار چالوس با اشاره به عبور آزادراه تهران ـ شمال و جاده کندوان از این بخش افزود: مرزن‌آباد دروازه ورود میلیون‌ها گردشگر به شهرستان چالوس و مناطق شرقی و غربی استان مازندران است و برخورداری از طبیعت زیبا، چشمه‌سارهای فراوان و آب‌وهوای مطلوب، ظرفیت گردشگری ارزشمندی برای این منطقه ایجاد کرده است. ازاین‌رو، تأمین و تقویت زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت‌های منطقه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

یوسف‌پور در ادامه با اشاره به اجرای چند پروژه مهم ملی در منطقه گفت: قطعه سوم آزادراه که هفته گذشته با حضور مدیران استانی و شهرستانی مورد بازدید عملیاتی قرار گرفت، با قدرت در حال اجراست و ارزش برآوردی آن حدود ۵۰ همت است.

وی همچنین درباره پروژه جاده مرزن‌آباد تصریح کرد: حدود ۱۳ کیلومتر از این مسیر در دستور کار اجرا قرار دارد و با تغییر پیمانکار و پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه پیشبرد پروژه فراهم شده است؛ اما برای تسریع در عملیات اجرایی، همکاری و همراهی مردم و ساکنان منطقه ضروری است.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت رفع موانع محلی این پروژه خاطرنشان کرد: جابه‌جایی تیرهای برق و تعیین تکلیف برخی مسائل مربوط به اراضی واقع در مسیر باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه و همراهی اهالی انجام شود. پیمانکار و اعتبار موردنیاز فراهم است و انتظار داریم با رفع این موانع، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

یوسف‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح انتقال آب مرزن‌آباد به چالوس و نوشهر را اقدامی راهبردی برای تأمین پایدار آب شرب منطقه عنوان کرد و گفت: شهرستان چالوس با تنش‌های آبی متعددی مواجه است و بخش قابل‌توجهی از آب موردنیاز آن از چشمه گردوک در شهرستان نوشهر تأمین می‌شود؛ موضوعی که وابستگی منابع آب شهرستان به یک منبع مشخص را افزایش داده است.

وی ادامه داد: با توجه به نوسانات طبیعی منابع آبی و احتمال بروز حوادثی که می‌تواند بر پایداری تأمین آب تأثیر بگذارد، اجرای طرح‌های جایگزین و کاهش وابستگی به منابع محدود، ضرورتی جدی است.

فرماندار چالوس در پایان با درخواست از نماینده مردم برای پیگیری صدور مجوزها و هماهنگی‌های لازم در مسیر اجرای طرح انتقال آب تأکید کرد: اجرای این پروژه در افق بلندمدت می‌تواند پایداری تأمین آب شرب چالوس و نوشهر را تقویت کند و در کوتاه‌مدت نیز با پیشبرد اقدامات پیش‌بینی‌شده، بخشی از مشکلات و تنش‌های آبی شهرستان کاهش خواهد یافت.