به گزرش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر شنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، ضمن اشاره به دستیابی به رتبه دوم کشوری در حوزه پوشش ارتباطی و اتصال ۹۴ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت، از اجرای برنامه‌ریزی‌های جامع برای ارتقای پدافند غیرعامل، گسترش خدمات دیجیتال و آموزش برنامه‌نویسی به دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و هشتم در قالب طرح (ایران دیجیتال) با مشارکت بیش از ۲۵ هزار دانش‌آموز خبر داد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات نوین افزود: در حوزه توسعه عدالت آموزشی و فناوری، پروژه مشترکی با اداره کل آموزش و پرورش استان برای آموزش برنامه‌نویسی به دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و هشتم در حال اجراست.

وی گقت: بر اساس این پروژه، تاکنون بیش از ۲۵ هزار نفر از دانش‌آموزان استان از بستر آموزشی (ایران دیجیتال) بهره‌مند شده‌اند و این مسیر با هدف توانمندسازی نسل آینده با قدرت ادامه خواهد داشت.

در این نشست ابعاد گوناگون پایداری شبکه ارتباطی استان، درس‌آموخته‌های دوران جنگ، ضرورت تقویت امنیت سایبری و توسعه عدالت ارتباطی در مناطق مختلف شهری و روستایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.