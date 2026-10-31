مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان در حوزه امور قرآنی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با عنایت به رویکردهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی و عزم راسخ این نهاد در راستای انسجام‌بخشی و اثربخشی بیشتر در حوزه ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی، طی حکمی از سوی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مسئولیت جدیدی در این حوزه کلید خورد.

بر همین اساس، مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، با صدور حکمی «محمدرضا عبداللهی» را با توجه به تعهد، روحیه انقلابی و سوابق ارزشمند وی، به عنوان مشاور مدیرکل در امور شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی استان اصفهان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«برادر ارجمند جناب آقای محمدرضا عبداللهی؛ با عنایت به حرکت‌های جدید سازمان تبلیغات اسلامی و عزم و اراده استوار این نهاد مقدس برای انسجام بهتر و فعالیت‌های مؤثرتر در حوزه توسعه فعالیت‌های قرآنی، تعهد و روحیه انقلابی و سوابق ارزشمندتان، جنابعالی را به عنوان مشاور مدیرکل در امور شورای هماهنگی گسترش فعالیت‌های قرآنی استان اصفهان منصوب می‌نمایم. انتظار می‌رود در مسیر تبیین و نشر ارزش‌های اسلام ناب با همت والا و برنامه‌ریزی شایسته جهت تعامل سازنده با مدیران در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله کوشا باشید.»

انتصاب مشاور جدید مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان گامی در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های قرآنی استان، هماهنگی بیشتر نهادهای متولی و تقویت جریان‌های مردمی و تخصصی قرآنی ارزیابی می‌شود.