به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر احمدی، از خیابان سوم نسیم‌شهر بازدید کرد و در جریان این بازدید، موضوع سد معبر دستفروشان و مشکلات ناشی از آن را با کسبه این محدوده مورد بررسی قرار داد.

احمدی با اشاره به افزایش اعتراض‌ها و نارضایتی شهروندان از وضعیت معابر اظهار کرد: مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و از مسئولان خواسته‌اند برای رفع این مشکل اقدام کنند؛ از همین رو، ساماندهی معابر شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان با تأکید بر اینکه این موضوع تنها به نسیم‌شهر محدود نمی‌شود، افزود: ساماندهی معابر شهر گلستان نیز پیگیری خواهد شد تا مشکلات ناشی از سد معبر در این محدوده برطرف شود.

وی همچنین از صدور دستور فوری به شهردار و رئیس اتحادیه مربوطه برای ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو در معابر شهر گلستان خبر داد.