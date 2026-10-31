نیلی: مدهامتان فرصتی برای کشف استعدادهای قرآنی در محلات است

حمید نیلی، معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و رئیس مسابقات قرآنی مدهامتان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت این رویداد در شناسایی استعدادهای قرآنی گفت: مدهامتان با تکیه بر شبکه گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، فرصت مناسبی برای کشف توانمندی‌های قرآنی در سطح محلات و فراهم‌کردن زمینه رشد نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به فعالیت‌های قرآنی است.

وی اظهار کرد: بخش مهمی از استعدادهای قرآنی در محلات و در بستر فعالیت‌های مسجدی شکل می‌گیرند؛ استعدادهایی که برای شکوفایی به فرصت حضور، آموزش، تمرین و تجربه رقابت نیاز دارند. مسابقات مدهامتان می‌تواند این فرصت را در اختیار گروه‌های قرآنی قرار دهد و زمینه دیده‌شدن ظرفیت‌هایی را فراهم کند که ممکن است در رویدادهای محدود به سطوح حرفه‌ای کمتر مورد توجه قرار گیرند.

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر اهمیت مردمی و محلی بودن این مسابقات افزود: یکی از ویژگی‌های مهم مدهامتان، ارتباط مستقیم آن با مسجد و کانون فرهنگی هنری است. این ویژگی کمک می‌کند فعالیت‌های قرآنی در محیط زندگی مردم شکل بگیرد و گروه‌های علاقه‌مند بتوانند از محله خود وارد مسیر آموزش، رقابت و پیشرفت شوند.

نیلی ادامه داد: هنگامی که مسابقات قرآنی در پیوند با مساجد برگزار می‌شود، شناسایی استعدادها تنها به زمان برگزاری رقابت‌ها محدود نمی‌ماند؛ بلکه مربیان، مدیران کانون‌ها و فعالان قرآنی می‌توانند در جریان فعالیت‌های مستمر مسجد، توانمندی اعضا را شناسایی کنند و برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت رقابت‌های گروهی در مدهامتان تصریح کرد: فعالیت گروهی این امکان را فراهم می‌کند که اعضا در کنار یکدیگر تمرین کنند، از تجربه‌های هم بهره ببرند و در مسیر ارتقای سطح قرآنی خود، مسئولیت مشترکی بر عهده بگیرند. این فرایند می‌تواند به شکل‌گیری گروه‌های پایدار قرآنی در محلات و افزایش مشارکت نوجوانان و جوانان در برنامه‌های مسجد کمک کند.

رئیس مسابقات قرآنی مدهامتان با بیان اینکه ایجاد فرصت برای حضور علاقه‌مندان در رقابت‌های قرآنی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: نباید مسیر فعالیت قرآنی تنها برای افرادی قابل دسترس باشد که از ابتدا در سطوح حرفه‌ای قرار دارند. فراهم‌کردن زمینه حضور گروه‌های محلی، شناسایی ظرفیت‌های تازه و حمایت از استعدادهای نوظهور، از جمله کارکردهایی است که می‌توان برای مسابقات مسجدمحور در نظر گرفت.

نیلی در پایان خاطرنشان کرد: مدهامتان زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که دستاوردهای آن به ادامه فعالیت‌های قرآنی در مساجد منجر شود؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های شرکت‌کننده پس از پایان مسابقات نیز به تمرین، آموزش و مشارکت در برنامه‌های قرآنی ادامه دهند و زمینه شکل‌گیری جریان مستمر فعالیت‌های قرآنی در محلات فراهم شود.