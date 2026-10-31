به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی ظهر شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مخزن آب شرب مرزن‌آباد، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های زیرساختی در منطقه، بر ضرورت رفع مشکلات آبی و تسریع در تکمیل راه‌های ارتباطی تأکید کرد.

پولادی همچنین با اشاره به حضور مسئولان انتظامی در این مراسم، اهمیت موضوع تأمین آب را مورد تأکید قرار داد و افزود: برخلاف تصور عمومی که به دلیل برخورداری منطقه از طبیعت سرسبز و بارندگی مناسب، آن را بی‌نیاز از منابع آبی می‌دانند، مرزن‌آباد نیز در برخی مقاطع با تنش‌های جدی آب مواجه است.

وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی مرزن‌آباد تصریح کرد: این منطقه از ویژگی‌های طبیعی و آب‌وهوایی متفاوتی برخوردار است و همین شرایط ضرورت توجه ویژه به مدیریت منابع آب و اجرای طرح‌های پایدار آبرسانی را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه مخزن آب مرزن‌آباد خطاب به مدیران آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب گفت: انتظار داریم با همکاری همه دستگاه‌ها، روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود؛ چراکه ناپایداری منابع آب و احتمال بروز حوادث طبیعی، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مطمئن را افزایش داده است.

پولادی در ادامه، اجرای طرح انتقال آب به شهرهای مرزن‌آباد و چالوس و همچنین مناطق مختلف شهرستان نوشهر، از جمله بخش مرکزی این شهرستان را ضروری دانست و اظهار کرد: در برخی مناطق ساحلی نوشهر، به دلیل نفوذ آب دریا و شوری منابع زیرزمینی، حفر چاه نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تأمین آب شرب باشد؛ بنابراین باید طرح‌های انتقال آب و تأمین منابع جایگزین با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار این طرح‌ها افزود: در نشست‌های برگزارشده، موضوع تأمین منابع مالی مورد توجه قرار گرفته و انتظار داریم با تداوم حمایت‌ها، مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح‌های آبرسانی برطرف شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت راه‌های دسترسی روستایی و توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: جاده‌ای که از مرزن‌آباد به سمت دزدبن و روستاهای بالادست امتداد دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آسفالت و بهسازی مسیرهای دسترسی در این محدوده می‌تواند در مواقع بحران، مسیر جایگزینی برای تردد مردم فراهم کند.

پولادی افزود: در شرایطی که ممکن است بر اثر حوادث طبیعی یا مسدود شدن محور اصلی کندوان، مردم ساعت‌ها در مسیر گرفتار شوند، وجود راه‌های جایگزین اهمیت حیاتی دارد. بهسازی این مسیرها حتی اگر موجب افزایش زمان سفر شود، می‌تواند امکان دسترسی ایمن مردم به محل سکونتشان را فراهم کند.

وی با اشاره به مشکلات اجرای برخی پروژه‌های راه‌سازی خاطرنشان کرد: در محورهای روستایی، گاهی با وجود تعیین پیمانکار و پیش‌بینی اعتبار، عملیات اجرایی آغاز نمی‌شود و لازم است موانع اداری و اجرایی این طرح‌ها هرچه سریع‌تر برطرف شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت همچنین با اشاره به حوادث رانندگی در محورهای کوهستانی و روستایی منطقه، از جمله حادثه مرگبار اخیر در محدوده کجور، بر ضرورت توجه جدی به ایمنی راه‌ها، بهسازی مسیرها و ایجاد راه‌های دسترسی جایگزین تأکید کرد.

وی در پایان خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی و راه‌سازی شد و تأکید کرد: مطالبات مردم منطقه در حوزه آب، راه و زیرساخت‌های اساسی باید با جدیت پیگیری شود تا طرح‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند.