ممنوعیت حضور پرستاران در امور اداری؛ تکلیف پزشکان چه می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، سال گذشته در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور عنوان داشت: با توجه به اطلاعات دریافتی از برخی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در خصوص استفاده از نیروهای پرستاری در بخش های اداری و ستادی، خواستار نظارت جدی رئیس دانشگاه و معاونین توسعه و درمان دانشگاه ها بر حسن اجرای دستورالعمل صادر شد.

اما به نظر می رسد، مشکل کمبود کادر درمان فقط مربوط به گروه پرستاری نبوده و می بایست برای سایر گروه های کادر درمان همچون ماماها، پزشکان و...، نیز چنین دستورالعمل و نامه ای زده شود.

کمبود پزشک و ماما، به ویژه در شهرهای دور از مراکز استان ها، یکی از معضلات دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در مناطق محروم کشور است که وزارت بهداشت می بایست، نظارت بیشتری بر توزیع نیروهای بالینی داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در حالی چنین نامه ای برای ممنوعیت به کارگیری گروه پرستاری در بخش های اداری و ستادی، ابلاغ کرده است که می بایست توجه بیشتری به سایر مشکلات کادر درمان داشته باشد.

بنابر شنیده ها، در حال حاضر شاهد حضور پزشکان در سمت ها و پست هایی هستیم که هیچ ارتباطی با بالین ندارد.