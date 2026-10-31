دو گردشگر مفقودشده در ارتفاعات سراب پس از ۷ ساعت نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۷ روز جمعه هشتم آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر مفقود شدن دو گردشگر در ارتفاعات گول‌باشی شهرستان سراب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی از مرکز اضطراری شعبه سراب و پایگاه امدادونجات یادمان شهید محمدتقی اباذری (بهرمان) به منطقه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با اشاره به دشواری مسیر و شرایط جغرافیایی منطقه گفت: نجاتگران پس از هفت ساعت تلاش مستمر و انجام عملیات تخصصی، موفق به شناسایی و دسترسی به دو گردشگر مفقودشده شدند.

جودی خاطرنشان کرد: این عملیات ساعت ۶:۱۰ صبح شنبه نهم آبان‌ماه، پس از اطمینان از سلامت افراد و انتقال آنان به محل امن به پایان رسید.