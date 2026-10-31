موج فروش سهام فناوری به بازارهای اروپا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای سهام اروپا در آخرین روز معاملاتی ماه اکتبر تحت تأثیر افت سهام شرکت‌های فناوری و افزایش نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی، با کاهش شاخص‌ها مواجه شدند.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص STOXX ۶۰۰ اروپا در معاملات روز جمعه با ۰.۳۶ درصد کاهش به ۶۴۶.۷۵ واحد رسید. با وجود این افت، عملکرد این شاخص در مجموع ماه اکتبر مثبت بود و بهترین بازدهی ماهانه خود از ژوئن را ثبت کرد.

بیشترین فشار بر بازار سهام اروپا از سوی شرکت‌های فناوری وارد شد؛ به‌طوری‌که شاخص فناوری این منطقه ۲.۷۵ درصد افت کرد و بدترین عملکرد روزانه خود از هفتم ژوئیه را به ثبت رساند. سهام شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و قطعات نیمه‌رسانا نیز با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد.

نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تردید درباره زمان بازگشت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه، از عوامل اصلی افت سهام فناوری عنوان شده است. انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا از جمله آمازون و اینتل نیز بر تشدید این نگرانی‌ها تأثیر گذاشت.

این تحولات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی علاوه بر توجه به ظرفیت رشد هوش مصنوعی، اکنون ارزیابی دقیق‌تری از هزینه‌های توسعه این فناوری و میزان سودآوری آن در بلندمدت دارند؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بر ارزش سهام شرکت‌های فناوری تأثیر بگذارد.