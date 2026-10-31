  1. استانها
  2. یزد
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

استاندار یزد: ایجاد صنایع آب‌بر بزرگ در استان ممنوع است

استاندار یزد: ایجاد صنایع آب‌بر بزرگ در استان ممنوع است

یزد- استاندار یزد با تأکید بر ممنوعیت ایجاد صنایع آب‌بر و آلاینده، خواستار مدیریت منابع آب برای پیشگیری از تنش آبی در سال‌های آینده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: ممنوعیت ایجاد صنایع آب‌خواه و آلاینده طی دو سال گذشته در چارچوب برنامه «یزد پایدار» و با هدف مدیریت منابع آبی و تحقق توسعه پایدار دنبال شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی چالش تأمین آب شرب یزد در یک دهه آینده افزود: مدیریت منابع آب باید در اولویت برنامه‌های فرمانداران شهرستان‌ها قرار گیرد.

استاندار یزد تأمین منابع آبی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: در نشست‌های شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی، جزئیات پروژه‌های آبی نیز بررسی می‌شود.

بابایی با بیان اینکه بخشی از چالش کم‌آبی استان متأثر از روند اشتغال‌زایی در دهه‌های گذشته است، بر ضرورت توجه به مصرف بهینه آب تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار باید به‌گونه‌ای دنبال شود که منابع و منافع نسل‌های آینده آسیب نبیند.

وی در پایان خواستار همراهی مسئولان استان در اجرای برنامه‌های تحولی برای پیشگیری از بروز تنش آبی در سال‌های آینده شد.

کد مطلب 6995154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسینی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      صنایع آب را به سواحل خلیج فارس دریای عمان،دریای مکران انتقال دهید. محیط زیست رو به شکل اولیه برگردانید. چرا از این سواحل و نعمت خدادادی استفاده نمی کنید.صنایع آب را به سواحل منتقل کنید.وسط کشور را بگذارید برای کشاورزی،زنبور داری،دامداری،گاوداری،مرغداری و از همه مهمتر بازگشت محیط زیست به شکل سابق
    • مجید IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا درست می فرمایند مشکل بی آبی را باید جدی گرفت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها