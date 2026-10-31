به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: ممنوعیت ایجاد صنایع آب‌خواه و آلاینده طی دو سال گذشته در چارچوب برنامه «یزد پایدار» و با هدف مدیریت منابع آبی و تحقق توسعه پایدار دنبال شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی چالش تأمین آب شرب یزد در یک دهه آینده افزود: مدیریت منابع آب باید در اولویت برنامه‌های فرمانداران شهرستان‌ها قرار گیرد.

استاندار یزد تأمین منابع آبی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: در نشست‌های شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی، جزئیات پروژه‌های آبی نیز بررسی می‌شود.

بابایی با بیان اینکه بخشی از چالش کم‌آبی استان متأثر از روند اشتغال‌زایی در دهه‌های گذشته است، بر ضرورت توجه به مصرف بهینه آب تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار باید به‌گونه‌ای دنبال شود که منابع و منافع نسل‌های آینده آسیب نبیند.

وی در پایان خواستار همراهی مسئولان استان در اجرای برنامه‌های تحولی برای پیشگیری از بروز تنش آبی در سال‌های آینده شد.