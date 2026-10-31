لزوم هوشمندسازی مدیریت مدارس با سامانه «رهیار» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز شنبه در نشست مدیران و معاونان آموزشی ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو خرم‌آباد و مدیران مدارس متوسطه دوم نظری که با هدف تبیین برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه استان و معرفی قابلیت‌های سامانه «رهیار» در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه دو برگزار شد، بر ضرورت حرکت مدارس به سمت مدیریت هوشمند تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه دوره متوسطه دوم در آینده تحصیلی دانش‌آموزان، اظهار کرد: وضعیت استان در امتحانات نهایی، ارتقای جایگاه لرستان در نتایج آزمون‌ها، اهمیت معدل کتبی و تأثیر آن در کنکور سراسری از موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش هدفمند مدیران مدارس دنبال شود.

هوش مصنوعی؛ ضرورتی برای تحول در نظام آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر نقش فناوری و هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، افزود: امروز استفاده از ابزارهای هوشمند دیگر یک انتخاب صرف نیست، بلکه ضرورتی برای تحول در نظام آموزشی به شمار می‌رود و مدیران مدارس باید از ظرفیت فناوری برای بهبود فرآیندهای آموزشی، نظارتی و مدیریتی بهره بگیرند.

سهرابی سامانه «رهیار» را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند در مسیر هوشمندسازی مدیریت مدارس برشمرد و گفت: این سامانه امکانات متنوعی از جمله ابزارهای هوشمند، متالر و سمالر، ارزشیابی ۳۶۰ درجه‌ای معلمان، حسابداری مدارس و سایر قابلیت‌های مدیریتی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده عملی از امکانات این سامانه تصریح کرد: مدیران مدارس باید در نخستین فرصت با قابلیت‌های رهیار آشنا شوند و از این بستر برای افزایش دقت، سرعت، شفافیت و اثربخشی در مدیریت مدرسه استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه، مدیران مدارس را از ارکان اصلی تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت دانست و بر نقش محوری آنان در اجرای برنامه‌های آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و به‌کارگیری فناوری‌های نوین تأکید کرد.

تشریح برنامه‌های معاونت آموزش متوسطه استان

در ادامه این نشست، نوراله فرضی‌پور، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این معاونت و برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای کیفیت آموزش ارائه کرد.

سهرابی در پایان از حضور و مشارکت مدیران و معاونان آموزشی نواحی یک و دو خرم‌آباد در این نشست قدردانی کرد.