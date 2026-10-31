پروین: سهم خراسان جنوبی از اقتصاد معدن باید متناسب با ذخایر آن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: امسال چهارمین سال حضور متمرکز خراسان جنوبی در نمایشگاه بین‌المللی معدن است و هدف از این حضور، معرفی توانمندی‌های معدنی استان و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها برای شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی است.

وی افزود: نخستین گام در مسیر توسعه خراسان جنوبی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های معدنی و عبور از شرایط کم‌برخورداری است و در ادامه باید جایگاه این استان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور ارتقا یابد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ذخایر معدنی شناسایی‌شده و ظرفیت‌های در حال اکتشاف استان تصریح کرد: شرایط برای تحقق این هدف فراهم است و با برنامه‌ریزی منسجم، تمرکز بر مزیت‌های موجود و همگرایی همه ارکان مؤثر، از حاکمیت تا مردم، می‌توان خراسان جنوبی را به عسلویه معدنی کشور تبدیل کرد.

پروین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگزینی معدن به‌جای نفت گفت: تحقق این راهبرد و اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه برای جهش بخش معدن، با تکیه بر ظرفیت‌های خراسان جنوبی امکان‌پذیر است و بخش قابل توجهی از این اهداف می‌تواند از مسیر توسعه معادن استان محقق شود.

وی مشارکت مردم را یکی از راهکارهای مهم تأمین سرمایه مورد نیاز بخش معدن دانست و بیان کرد: باید زمینه ورود سرمایه‌های خرد مردم به فعالیت‌های معدنی فراهم شود تا این منابع در قالب تعاونی‌های فراگیر و شرکت‌های مشارکتی به بخش معدن و حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش هدایت شوند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأمین زیرساخت‌ها را از الزامات تحقق این برنامه عنوان کرد و افزود: در کنار مشارکت مردم و ورود سرمایه‌گذاران، دولت نیز باید نگاه ویژه‌ای به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خراسان جنوبی داشته باشد تا ظرفیت‌های معدنی استان به تولید، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شود.

استقبال سرمایه‌گذاران از پاویون خراسان جنوبی

پروین در ادامه با اشاره به استقبال از پاویون استان در نمایشگاه امسال اظهار کرد: با توجه به تردد بالای بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی در پاویون خراسان جنوبی طی روزهای برگزاری نمایشگاه، بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده در زمینه معرفی ظرفیت‌های استان و برقراری ارتباط و مذاکره با سرمایه‌گذاران محقق شده است.

وی افزود: تلاش کردیم از فرصت نمایشگاه برای معرفی بیشتر مزیت‌های معدنی خراسان جنوبی و انجام رایزنی‌های گسترده با سرمایه‌گذاران استفاده کنیم که خوشبختانه با استقبال مناسبی مواجه شدیم.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور در زمان برگزاری نمایشگاه گفت: برگزاری این رویداد در چنین شرایطی خود دستاورد ارزشمندی است و باید از تلاش همه مجموعه‌هایی که برای برپایی آن و حضور مؤثر فعالان اقتصادی زحمت کشیدند، قدردانی کرد.

پروین ابراز امیدواری کرد در روزهای باقی‌مانده نمایشگاه نیز حضور سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی تداوم داشته باشد و دستاوردهای این رویداد در سال‌های آینده به شکل مؤثرتری در مسیر توسعه اقتصادی و معدنی خراسان جنوبی نمایان شود.