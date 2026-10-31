اجرای بیش از ۲۶ مانور تخصصی پدافند غیرعامل در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست وبیناری پدافند غیرعامل وزارت کشور اظهار کرد: تامین سوخت دوم مراکز حساس، واحدهای خدماتی و اقتصادی، ادارات و اماکن دولتی و تجهیز آن‌ها به امکانات اضطراری از موضوعاتی است که به‌صورت مستمر در جلسات مختلف استان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی بخش بهداشت و درمان، افزود: تکمیل ساختمان‌ها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام، توسعه و آماده‌سازی تخت‌های بیمارستانی و تامین اقلام دارویی برای شرایط اضطراری در اولویت قرار دارد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ظرفیت نانوایی‌های استان بیان کرد: ظرفیت نانوایی‌ها بیش از ۵۰درصد نیاز است و پراکنش این واحدها در شهرستان‌ها نیز به‌گونه‌ای انجام شده که امکان ارائه خدمات مطلوب در شرایط بحرانی فراهم باشد.

امامی یگانه افزود: برای تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم، تسهیلات بانکی معرفی شده و تعدادی از نانوایان نیز با استفاده از تسهیلات بانک‌های عامل تجهیزات مورد نیاز را در واحدهای خود نصب کرده‌اند.

وی آموزش تخصصی و عمومی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های اجتماعی را از محورهای مهم پدافند غیرعامل دانست و بیان کرد: آموزش نیروهای دستگاه‌های اجرایی و ارتقای آگاهی عمومی با محوریت محلات و در راستای اجرای طرح محله‌محوری برای افزایش تاب‌آوری محلات دنبال می‌شود.

استاندار اردبیل از تدوین طرح پدافند غیرعامل انتخابات در استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۶ مانور تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، تخلیه امن، تهدیدات زیستی و امنیت سایبری از سوی دستگاه‌های مرتبط برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

امامی یگانه هماهنگی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی را از اهداف مهم این مانورها عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی و امدادی باید در شرایط بحران بتوانند از حداکثر ظرفیت‌های خود برای مدیریت شرایط استفاده کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش‌های پدافند غیرعامل در سطح ملی، اظهار کرد: همه وزارتخانه‌ها باید زیرمجموعه‌های خود را برای حفظ زیرساخت‌ها، صیانت از منابع و سرمایه انسانی و آموزش جامعه هدف در شرایط بحرانی آماده کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به پیچیدگی و تغییر ماهیت تهدیدات در جنگ‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، بر ضرورت به‌روزرسانی آموزش‌ها و افزایش آمادگی دستگاه‌ها متناسب با انواع تهدیدات تاکید کرد.