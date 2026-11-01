اسکاتلند در فکر همکاری با بالیوود؛ شاهرخ خان به طلوع خورشید تعظیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «کوچ کوچ هوتاهه»، اولین فیلم کاران جوهر به عنوان کارگردان، با بازی شاهرخ خان، کاجول و رانی موکرجی، در جشنواره بین‌المللی فیلم ادینبورگ ۲۰۲۸ به مناسبت سی‌امین سالگرد آن به نمایش در خواهد آمد.

جوهر در جلسه‌ای که در بمبئی در دفتر شرکتش «دارما پروداکشنز» برگزار شد و جان سوینی وزیر اول اسکاتلند و دیوید اسمیت مدیر اجرایی موقت اسکرین اسکاتلند هم در آن حضور داشتند، دعوت در این برنامه را دریافت کرد.

در این نشست همچنین درباره حضور اسکاتلند به عنوان مکان و شریک فیلم و تلویزیون هند صحبت شد و تولید مشترک و تبادل فرهنگی نقطه مرکزی این مذاکرات بود.

سوینی با ابراز خوشحالی از این که جوهر دعوت جشنواره بین‌المللی فیلم ادینبورگ را برای جشن سی‌امین سالگرد «کوچ کوچ هوتاهه» پذیرفته است، گفت: این فیلم جایگاه ویژه‌ای در قلب اسکاتلندی‌ها و فراتر از آن دارد.

سوینی بیان کرد که در طول سفرش به هند با اعضای صنعت فیلم این کشور، از جمله دارما، در مورد همکاری‌های آینده ملاقات و صحبت کرده و تأکید کرد که صنعت سینمای اسکاتلند به عنوان یک شریک خلاق برای فیلم و تلویزیون هند، پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارد و زیرساخت، تخصص و مکان‌های فیلمبرداری در سطح جهانی را برای پشتیبانی از طیف وسیعی از تولیدات ارائه می‌کند.

در این فیلم راهول (با بازی شاهرخ خان) مرد بیوه‌ای است که توسط دختر نوجوانش به سمت آنجلی (کاجول) هدایت می‌شود. او بهترین دوست دوران دانشگاه پدرش است که قبل از ازدواج با تینا (موکرجی) بی‌سروصدا او را دوست داشت. سلمان خان هم نقش نامزد آنجلی را بازی می‌کند که وقتی متوجه می‌شود، آنجلی پس از سال‌ها هنوز به راهول علاقه دارد، سعی می‌کند آنها را به هم نزدیک کند.

«کوچ کوچ هوتاهه» اولین فیلم بزرگ هندی است که اسکاتلند را در ابعادی وسیع به عنوان لوکیشن فیلمبرداری انتخاب کرد. فیلم کاران جوهر در قلعه ایلین دونان، گلن کو، قلعه تانتالون و صومعه اینچماهوم فیلمبرداری شد و مناظر اسکاتلندی به عنصر اصلی فیلم تبدیل شدند. این فیلم پیوندی پایدار بین مناظر این کشور و سینمای جریان اصلی هند ایجاد کرد.

قرار است مهمانان دیگری نیز در برنامه گرامیداشت سی امین سالگرد ساخته شدن این فیلم حضور داشته باشند.

در حالی که هشتاد و یکمین دوره جشنواره ادینبورگ در سال ۲۰۲۸ برگزار می‌شود، پل رید مدیر جشنواره گفت: از این فرصت استفاده کردیم تا بذرهایی را برای تجلیل از یک فیلم افسانه‌ای و بسیار محبوب در جشنواره خود که اسکاتلند و برخی از نمادین‌ترین ستاره‌های سینمای بالیوود را روی پرده سینما به تصویر می‌کشد، بکاریم.

این جشنواره هشتادمین سالگرد خود را ۱۲ تا ۱۸ آگوست ۲۰۲۷ جشن خواهد گرفت.

«کوچ کوچ هوتاهه» یا «داره یه اتفاقایی می‌افته» که با عنوان «معجزه احساس» هم شناخته می‌شود، یک کمدی رمانتیک است. این فیلم در هند، اسکاتلند و موریس فیلمبرداری شده‌ و یکی از اهداف کاران جوهر در فیلم اولش این بود که سطح جدیدی را در استایل فیلم‌های هندی به وجود بیاورد. این فیلم ترکیب ۲ مثلث عشقی با سال‌ها اختلاف و همچنین تلاش دختری است که می‌خواهد پدرش با دوست دوران کالجش ازدواج کند.

این فیلم در هند و دیگر نقاط جهان به شدت موفق بود و پرفروش‌ترین فیلم هندی سال شد و همچنین اولین فیلم بالیوودی بود که وارد فهرست ۱۰ فیلم برتر سال بریتانیا شد. آلبوم موسیقی فیلم بیشترین فروش را در سال داشت و فیلم جوایز زیادی از جوایز فیلم فیر و سایر جشنواره‌ها گرفت.

جوهر وقتی بیست و پنجمین سال اولین تجربه کارگردانی خود را جشن می گرفت درباره این فیلم گفته بود شاهرخ، بازیگر نقش اول و بهترین دوست چندین ساله‌اش، از این فیلم عصبانی بود، زیرا می‌خواست در فیلم‌های اکشن بازی کند.

کاران در گفتگویی در پادکست «بی اِی مَن یار» گفت: شاهرخ از داستان‌های عاشقانه متنفر بود، او فقط می‌خواست در فیلم‌های اکشن بازی کند. نمی‌خواست آدی (آدیتیا چوپرا) فیلم «دیلواله دولهانیا له جاینگه» را بسازد. او از اینکه من داشتم «کوچ کوچ هوتاهه» را می‌ساختم، عصبانی بود، اما وقتی این فیلم‌ها موفق شدند، چیزی نگفت، چون نظرش این بود که «چادهته سوراج کو سلام» (به خورشید در حال طلوع تعظیم کن). اگر این داستان عاشقانه جواب می‌دهد، بیایید با آن همراه شویم.