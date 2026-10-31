به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در دیدار با رئیس سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: هواشناسی و اقلیم یکی از موضوعات مهمی هست که در دنیا به آن توجه شده است. خراسان رضوی هم به دلیل ویژگی‌های خاصی که در حوزه اقلیم و هواشناسی دارد طبیعی است که باید به بهترین سامانه‌های ممکن در این حوزه مجهز شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: امروز تفاهم نامه‌ای با سازمان هواشناسی کشور مبنی بر تجهیز ایستگاه‌های هواشناسی به آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی که در کشور و در دنیا وجود دارد، به امضا رسید.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های هواشناسی بیان کرد: امیدوار هستیم با این همکاری مشترک و البته استفاده از همه ظرفیت‌ها در استان بتوانیم بهره‌وری را ارتقاء بدهیم.

مظفری با تاکید بر اینکه موضوع آمایش سرزمین در کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: خراسان و البته گستره بزرگ ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد. امیدواریم در این طرح جدید و با این نگاه علمی بتوانیم در خراسان امکان بهتری برای کشور و خراسان فراهم بکنیم.

سحر تاجبخش نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: امیدوارم با کمک مجموعه مدیریت استان بتوانیم زیرساخت‌های هواشناسی استان را ارتقاء بدهیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: در استان خراسان رضوی از ایستگاه‌های خودکار و غیرخودکار هواشناسی استفاده می‌شود که تلاش می‌کنیم، طی چند سال بتوانیم همه را به سمت خودکار سازی پیش ببریم.