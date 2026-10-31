به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مطلبی در روزنامه رأی الیوم، با اشاره به رسوایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادعاهایش در خصوص تنگه هرمز نوشت که دو رویداد مهم، احتمال شکست حزب جمهوری‌خواه حاکم در آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای که تنها چند روز تا برگزاری آن باقی مانده است، را تایید می کند.

اول: بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتشر شد و در آن تأکید شده است که سه نفتکش پس از برخورد با مین‌های دریایی، هنگام تلاش برای عبور از مسیرهای جنوبی تنگه هرمز، دچار آتش‌سوزی شده و غرق شده‌اند. این اتفاق تنها یک روز پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرده بود تمام مین‌های دریایی کار گذاشته‌ شده از سوی ایران در مسیرهای اصلی تنگه را خنثی کرده است.

دوم: غرق شدن یک کشتی کانتینربر صهیونیستی در دریای سیاه و نزدیکی سواحل بلغارستان در حمله با 3 پهپاد دریایی «با هویت نامشخص». اطلاعات اولیه حاکی از آن است که این کشتی حامل ۴۲۱ کانتینر بوده که برخی از آن‌ها حاوی مواد با قدرت انفجاری بالا بوده‌اند و از بندر حیفا در فلسطین اشغالی حرکت کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخورد نفتکش ها با مین‌های دریایی اتفاق تازه نیست، تصریح کرد که سپاه پاسداران همچنان تقریباً به‌ طور کامل بر تنگه هرمز تسلط دارد. مهم‌تر از آن اینکه یک پهپاد بسیار پیشرفته آمریکایی از نوع «MQM 170» به صورت سالم به تصرف ایران درآمد.

این در حالی است که ترامپ ادعا می کند که تردد دریایی در تنگه به وضعیت عادی پیش از بحران بازگشته و حجم نفت حمل‌ شده توسط نفتکش‌ها از روزانه ۲۰ میلیون بشکه فراتر رفته است.

عطوان با اشاره به حمله به کشتی کانتینربر صهیونیستی در دریای سیاه نوشت که اگر این اتفاق نیز کار ایران باشد، به این معنا خواهد بود که این نیرو تهدیدهای خود را وارد مرحله اجرا کرده و به‌ سوی گسترش جغرافیایی حملات حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که اهداف و پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل را در خارج از خاورمیانه، به‌ویژه در اروپا، آب‌های پیرامونی و خاک این قاره، هدف قرار دهد.

وی پیشنهاد آمریکا برای از سرگیری مذاکرات که توسط جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارسال شده را بازتاب‌دهنده اعتراف رسمی و مستقیم آمریکا به شکست راه‌حل نظامی در جنگ با ایران دانست و تصریح کرد که این اقدام تلاشی نهایی و از سر استیصال برای پایان دادن به جنگ، تنها چند روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای است تا حزب جمهوری‌خواه از شکستی بزرگ در این انتخابات نجات یابد.

از سوی دیگر ادعای ترامپ مبنی بر اینکه او معاونش را مأمور انجام چنین اقدامی نکرده است، وجود اختلافات میان رئیس‌جمهور و معاونش را تأیید می‌کند و چه‌بسا نشان‌دهنده سرپیچی معاون رئیس‌جمهور از او و مطرح کردن خود به‌عنوان جانشین احتمالی‌اش در رهبری حزب جمهوری‌خواه در دوران پس از انتخابات و شکست احتمالی آن باشد.

عطوان در پایان نوشت که آمریکا در جنگ با ایران شکست خورده و روند عقب‌نشینی خود از منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است. این موضوع خروج تمام نیروها و تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه و شمال و جنوب عراق و همچنین نابودی پایگاه‌های این کشور در منطقه خلیج فارس را توضیح می‌دهد.

شاید سفر هیئت‌های سه کشور بزرگ متحد آمریکا، یعنی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، به تهران و هماهنگی با ایران، اعتراف رهبران این کشورها به همین واقعیت باشد که از آغاز عقب‌نشینی آمریکا از منطقه حکایت دارد. لذا این کشورها به‌سوی اتکای بیشتر به توان خود و ایجاد یک نظام امنیتی منطقه‌ای مستقل از آمریکا حرکت می‌کنند.