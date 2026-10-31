سردار دامغانی: حفظ سرمایه اجتماعی باید محور عملکرد مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام عبدالله یاری، رئیس‌کل دادگستری گیلان، ضمن تبریک انتصاب وی به این مسئولیت، اظهار کرد: مسئولیت در دستگاه قضایی با توجه به شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان، مسئولیتی سنگین و حساس است و ملاحظات ویژه‌ای را می‌طلبد.

وی با اشاره به سوابق و تجربیات قضایی حجت‌الاسلام یاری و آشنایی وی با مسائل و ظرفیت‌های گیلان افزود: برخورداری از تجربه و تسلط در حوزه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات مثبت‌تر و ارتقای سطح خدمات به مردم استان باشد.

فشارهای رسانه‌ای نباید مسیر اجرای قانون را منحرف کند

فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون در همه بخش‌ها بیان کرد: تحقق قانون‌مداری نیازمند تلاش و همراهی همه دستگاه‌هاست، چراکه در برخی بخش‌ها و اماکن تلاش‌هایی برای عادی سازی بی‌قانونی صورت می‌گیرد.

دامغانی با اشاره به تأثیرگذاری رسانه‌ها در فضای اجتماعی و افکار عمومی تصریح کرد: گاهی با جوسازی‌ها و جریان‌سازی های رسانه‌ای، مسئولان برای اجرای قانون تحت فشار قرار می‌گیرند یا تلاش می‌شود مسیر تصمیم‌گیری و اجرای قانون منحرف شود.

وی با اشاره به برخی تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱ گفت: در آن مقطع، برخی جریان‌ها با استفاده از ظرفیت رسانه، موضوعات مرتبط با امنیت را تحت تأثیر قرار دادند و در حوزه‌های اقتصادی نیز با موارد و پیچیدگی‌های مشابهی مواجه هستیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی واقعاً با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما در مواردی نیز برای تأمین منافع خاص، کارگران تحت فشار قرار می‌گیرند و پرداخت حقوق آنان به موضوعات و مطالبات دیگر گره زده می‌شود.

وی رسیدگی به این مسائل را نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی دانست و افزود: مسئولان استان به‌ویژه مجموعه دستگاه قضایی باید با همدلی، هماهنگی و هم افزایی بیشتری برای حل مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند.

دامغانی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی ادامه داد: انتظار می‌رود با اتخاذ رویکردهای جدی‌تر و اقدامات مؤثرتر و همچنین افزایش هم افزایی میان دستگاه‌ها، روند رسیدگی به مسائل استان با شتاب و کیفیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با قدردانی از خدمات رئیس‌کل سابق دادگستری گیلان گفت: آقای الهیان در جلسات و برنامه‌های مختلف، فردی اخلاق‌ مدار بودند و در مدت مسئولیت ایشان، اعضای شورای تأمین خاطره ناخوشایندی از تعامل با وی نداشتند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها به حفظ سرمایه اجتماعی می‌انجامد

فرمانده سپاه قدس گیلان با اعلام آمادگی مجموعه سپاه برای همکاری در حل مسائل استان تصربح کرد: سپاه آمادگی دارد در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محرومیت زدایی و سایر موضوعات مورد نیاز استان، در کنار دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات همکاری کند.

دامغانی با تأکید بر اینکه خروجی اقدامات مسئولان باید به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود، گفت: عملکرد مجموعه مدیریتی استان باید با این معیار سنجیده شود که تا چه اندازه در تولید، تقویت و حفظ سرمایه اجتماعی نظام موفق بوده است.

وی افزود: صرف انجام فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌های مختلف به تنهایی معیار ارزیابی عملکرد نیست، بلکه باید دید حاصل این اقدامات تا چه میزان به حفظ اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند این هدف را محقق کند، تأکید کرد: تحقق این مهم نیازمند دغدغه مشترک، هم افزایی بین‌دستگاهی، اقدامات جمعی و کار قرارگاهی است.