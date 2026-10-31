به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس اسناد بودجه‌ای آمریکا که این خبرگزاری بررسی کرده است، واشنگتن در چارچوب درخواست بودجه سال مالی ۲۰۲۷، حدود یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار برای طرح‌های محرمانه توسعه و تحقیق نظامی در نظر گرفته است که بخشی از آنها به توسعه فناوری‌های مورد استفاده در منطقه قطب شمال مربوط می‌شود.

بر اساس این اسناد، حدود ۹۲۰ میلیون دلار از مجموع اعتبار پیشنهادی به برنامه‌هایی اختصاص دارد که جزئیات آن‌ها منتشر نشده است.

یکی از طرح‌های اعلام‌شده، توسعه فناوری‌های نظارت راداری بر منطقه قطب شمال است که برای اجرای آن ۱۸.۲ میلیون دلار درخواست شده است. در اسناد بودجه‌ای آمده است که ویژگی‌های جوی این منطقه انتشار امواج رادیویی را دشوار می‌کند و هدف از این طرح، افزایش توان شناسایی اهداف در فواصل دور، در تمام ساعات شبانه‌روز و در شرایط مختلف آب‌وهوایی است.

همچنین در این درخواست بودجه، حدود ۷۳.۴ میلیون دلار برای توسعه سامانه‌های پیشران زیردریایی‌ها پیش‌بینی شده است؛ طرحی که هدف آن افزایش سرعت و مانورپذیری زیردریایی‌ها و کاهش صدای آنها عنوان شده است.

آمریکا همچنین خواستار اختصاص ۱۵.۸ میلیون دلار برای ساخت شناورهای زیرآبی بدون سرنشین سبک‌وزن با قابلیت فعالیت در اعماق دریا و ۲۰ میلیون دلار برای توسعه سامانه‌های کم‌هزینه مقابله با موشک‌های کروز و پهپادها شده است.

این اسناد به کنگره آمریکا ارائه شده‌اند و مبالغ یادشده در مرحله درخواست بودجه قرار دارند؛ بنابراین تصویب نهایی آنها به تصمیم کنگره بستگی دارد.

منطقه قطب شمال به دلیل موقعیت راهبردی، منابع انرژی و مسیرهای دریایی، در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های رقابت نظامی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. آمریکا در اسناد راهبرد دفاعی خود بر تقویت توان نظارتی و نظامی در این منطقه تأکید کرده است. هم‌زمان، ناتو نیز از افزایش فعالیت‌های نظامی و نظارتی خود در قطب شمال خبر داده است.