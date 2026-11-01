محمد پرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از شرایط فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان پس از انتخاب مسعود فراهانی‌تاجر به‌عنوان رئیس جدید این فدراسیون اظهار کرد: فراهانی سابقه قهرمانی دارد و مراحل مدیریتی خود را نیز در همین فدراسیون پشت سر گذاشته است. با توجه به تجربیات خوبی که در این مسیر کسب کرده امروز در جایگاه ریاست فدراسیون قرار گرفته و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی با کنفدراسیون ورزش ناشنوایان آسیا و کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان دارد.

وی با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی فدراسیون ایران افزود: شرایط کار آسان نیست چرا که این فدراسیون با مشکلات مالی و بدهی‌های سنگینی از دوره مدیریت گذشته مواجه بوده است. با این حال فراهانی در مدت حضور خود تلاش کرده این بدهی‌ها را پرداخت کند و در عین حال زمینه اعزام تیم‌های ملی به رویدادهای بین‌المللی را فراهم سازد.

رئیس کنفدراسیون ورزش ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه با قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان و معاونان وی در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد. با وجود مشکلات موجود تلاش می‌شود ورزشکاران ناشنوای ایران که از افتخارآفرینان ورزش کشور در عرصه بین‌المللی هستند از حضور در مسابقات محروم نمانند.

پرگر در ادامه درباره وضعیت اعزام کاروان ایران به المپیک زمستانی ناشنوایان در اتریش گفت: به دلیل تغییرات مدیریتی پی در پی در فدراسیون دسترسی ایران به سامانه ثبت‌نام کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان مسدود شده بود اما جای نگرانی وجود نداشت. از طریق مکاتبه و رایزنی با کمیته بین‌المللی این مشکل برطرف شد و با پیگیری‌های انجام‌شده سامانه برای ایران بازگشایی شد تا ثبت‌نام کاروان کشورمان در المپیک زمستانی انجام شود.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان حمایت کامل خود را برای این اعزام انجام داده است. انجمن‌های فوتسال و پاتیناژ و همچنین مجموعه اسکی زمستانی کشور نیز برای فراهم شدن شرایط حضور ورزشکاران همکاری کرده‌اند. امیدواریم با این تلاش‌ها کاروان ایران راهی رقابت‌ها شود و نتایج خوبی به دست آورد.

رئیس کنفدراسیون ورزش ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه همچنین از برگزاری کنگره کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان در مجارستان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: این کنگره از نظر بررسی موضوعات آینده ورزش ناشنوایان و برنامه‌های مرتبط با المپیک اهمیت زیادی دارد و در آن پیگیر مسائل و برنامه‌های پیش‌رو خواهیم بود.

پرگر با اشاره به ظرفیت ایران برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی تصریح کرد: اگر شرایط و اتفاقات موجود اجازه می‌داد قطعاً می‌توانستیم چند میزبانی بین‌المللی را برای کشورمان دریافت کنیم. امیدواریم با پایان یافتن مشکلات زمینه فراهم شود تا میزبانی برخی رویدادها را به ایران بیاوریم.