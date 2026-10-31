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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

صیانت از منابع و نیروی انسانی در اولویت پدافند غیرعامل

صیانت از منابع و نیروی انسانی در اولویت پدافند غیرعامل

اردبیل- استاندار اردبیل بر ضرورت تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تعیین مسیرهای ارتباطی امن و صیانت از منابع و نیروی انسانی در شرایط حساس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با رئیس دفتر حوزه ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با شرایط اضطراری، اظهار کرد: باید مسیرهای ارتباطی امن برای حفظ ارتباط و تبادل اطلاعات در شرایط حساس پیش‌بینی و مشخص شود.

وی همچنین ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت بحران و وضعیت اضطراری را ضروری دانست و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط بحرانی باید در قالب سازوکاری منسجم دنبال شود.

استاندار اردبیل با تاکید بر اهمیت آموزش مستمر نیروها در حوزه پدافند غیرعامل، صیانت از منابع و نیروی انسانی را نیز از محورهای مهم این حوزه عنوان کرد.

سردار حسین آل اسحاق، رئیس دفتر حوزه ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در این دیدار بر ضرورت شناسایی مستمر نقاط آسیب‌پذیر در برابر تهدیدات پیچیده و ترکیبی تاکید کرد و گفت: دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و صنایع تولید باید با دقت کامل انجام شود.

کد مطلب 6995186

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