پیگیری و مستندسازی مصوبات، شرط تحقق اهداف شوراهای فرهنگ عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حقیان صبح امروز شنبه در کارگاه آموزشی ویژه دبیران شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان‌های لرستان، با اشاره به نقش دبیران این شوراها در پیشبرد اهداف فرهنگی، اظهار کرد: صرف برگزاری جلسات و تصویب برنامه‌ها کافی نیست، بلکه مهم‌ترین موضوع، پیگیری مصوبات تا مرحله اجرا و اطمینان از تحقق تصمیمات اتخاذشده است.

وی افزود: دبیران شوراهای فرهنگ عمومی باید با جدیت روند اجرای مصوبات اداری و اجرایی را دنبال کنند و از دستگاه‌های مسئول، گزارش عملکرد و اقدامات انجام‌شده را مطالبه کنند تا تصمیمات شوراها در حد صورت‌جلسه باقی نماند.

ضرورت گزارش‌دهی منظم از فعالیت‌های فرهنگی

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان لرستان با تأکید بر اهمیت گزارش‌دهی منظم درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، خواستار ارائه گزارش‌های دقیق از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت برنامه‌ها و نتایج حاصل از اجرای آن‌ها شد.

حقیان مستندسازی فعالیت‌ها را از دیگر الزامات عملکرد دبیران شوراهای فرهنگ عمومی برشمرد و خاطرنشان کرد: همه برنامه‌ها، اقدامات، جلسات و فعالیت‌های فرهنگی باید به‌صورت منظم مستندسازی شوند تا امکان ارزیابی عملکرد، بررسی میزان تحقق اهداف و استفاده از تجربیات در برنامه‌ریزی‌های آینده فراهم شود.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به خروجی و اثربخشی برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و خواستار تقویت نظم اداری، مسئولیت‌پذیری و پیگیری جدی امور در دبیرخانه شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها شد.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای توانمندی دبیران شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان‌های لرستان و تبیین الزامات پیگیری و اجرای مصوبات برگزار شد.