امتیاز نهضت ملی مسکن را نخرید؛ انتقال امتیاز با وکالت هم اعتبار ندارد

سمانه محرمی نمین، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن گفت: امتیاز نهضت ملی مسکن به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و جابه‌جایی این امتیاز میان افراد از طریق وکالت، اقدامی نادرست است که نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی صحت ندارد.

وی افزود: امتیاز نهضت ملی مسکن بر اساس شرایط و ضوابط مشخص به افراد واجد شرایط اختصاص داده شده است. برای مثال، ممکن است این امتیاز به فردی به دلیل سرپرست خانوار بودن تعلق گرفته باشد؛ اما فردی که امتیاز به او واگذار می‌شود، لزوماً واجد همان شرایط نیست.

محرمی ادامه داد: به همین دلیل، همواره اعلام کرده‌ایم که خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن به هیچ عنوان مجاز نیست. از نظر شرعی نیز این امتیاز به فردی اختصاص داده شده که واجد شرایط بوده است و با انتقال آن به شخص دیگر، ممکن است شرایط و ضوابط اولیه رعایت نشود.

نایب رئیس اتحادیه املاک تهران تصریح کرد: اگر فردی دیگر تمایلی به ادامه استفاده از امتیاز نهضت ملی مسکن ندارد، باید آن را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند تا این امتیاز در اختیار فرد واجد شرایط دیگری قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر افراد واجد شرایط بسیاری در صف انتظار دریافت این امتیاز هستند.