  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۳

امتیاز نهضت ملی مسکن را نخرید؛ انتقال امتیاز با وکالت هم اعتبار ندارد

امتیاز نهضت ملی مسکن را نخرید؛ انتقال امتیاز با وکالت هم اعتبار ندارد

نایب رئیس اتحادیه املاک تهران با تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن گفت: انتقال امتیاز حتی از طریق وکالت نیز فاقد اعتبار قانونی است و متقاضیان نباید اقدام به خرید آن کنند.

سمانه محرمی نمین، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن گفت: امتیاز نهضت ملی مسکن به هیچ عنوان قابل خرید و فروش نیست و جابه‌جایی این امتیاز میان افراد از طریق وکالت، اقدامی نادرست است که نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی صحت ندارد.

وی افزود: امتیاز نهضت ملی مسکن بر اساس شرایط و ضوابط مشخص به افراد واجد شرایط اختصاص داده شده است. برای مثال، ممکن است این امتیاز به فردی به دلیل سرپرست خانوار بودن تعلق گرفته باشد؛ اما فردی که امتیاز به او واگذار می‌شود، لزوماً واجد همان شرایط نیست.

محرمی ادامه داد: به همین دلیل، همواره اعلام کرده‌ایم که خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن به هیچ عنوان مجاز نیست. از نظر شرعی نیز این امتیاز به فردی اختصاص داده شده که واجد شرایط بوده است و با انتقال آن به شخص دیگر، ممکن است شرایط و ضوابط اولیه رعایت نشود.

نایب رئیس اتحادیه املاک تهران تصریح کرد: اگر فردی دیگر تمایلی به ادامه استفاده از امتیاز نهضت ملی مسکن ندارد، باید آن را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند تا این امتیاز در اختیار فرد واجد شرایط دیگری قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر افراد واجد شرایط بسیاری در صف انتظار دریافت این امتیاز هستند.

کد مطلب 6995197
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریبا IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      6 0
      پاسخ
      بله حرف شما در ست است می فرمایید برای قشر کم در آمد وسر پرست خانواده است کم قشر کم در آمد می تواند سه ماهه ۱۵۰ میلیون تومان واریزی بپردازد در ضمن وامی که قرار است برای تسهیل کار پرداخت شود آخر کار واریز می شود
    • ایرانی DE ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      12 0
      پاسخ
      تا الان اکثر واجد شرایط ها دیدم امتیازشون رو فروختن چون قرار بود با آورده ۵۰۰میلیونی و وام ۴۵۰میلیونی قشر ضعیف صاحب خونه بشن ولی الان با گذشت ۶،۷سال خونه ای که نساختن هیچ، آورده ها هم بیشتر از ۱میلیارد شده و گفتن ۲سال دیگه شایدم بیشترطول میکشه تو این چندسال مردم هرچی داشتن طلا ماشین موتور و حتی فرش زیرپاشون فروختن تا آورده جور کنن به امید خانه دارشدن دیگه هیچی نمونده که بخوان تا زمان تحویل بفروشن چرا هیچ مسئولی به داد قشرضعیف نمیرسه
    • سلمان IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      3 0
      پاسخ
      درود، من در سامانه ی نهضت ملی مسکن ثبت نام کردم و تعهدمحضری هم دادم وفرم ج مشکل داشت درست کردم، مستاجرم و به دلیل تقاضای زیاد، به بنده مسکن ندادند الان خیلی هامیخوان امتیازشون رو بفروشن بخاطر غیر قانونی بودنش نه میتونیم بخریم ونه مسکن میدن باید چکارکنیم؟
      • آذر حیرانی پور IN ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
        0 0
        سلام من امتیاز مسکن ملی رو فروختم آیا میتونم فسخ کنم
    • علیرضا ذوالفقاری IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      سلام خدمت رییس های جدید و دبیرخانه های املاک .... من مسکن ملی ثبت نام کردم و طلای گرمی ۲/۵ فروختم و مسکن در بیابان خریدم ...بعد ۴ سال و باتوجه به اینکه آورده متقاضی بی ارزش شده ، تازه میگید اگر کسی نمیخواد برگردونه .... پس خسارت پول ما و متقاضیان که پول حق ما هدر رفته چی میشه ؟؟ باید خرید و فروش مسکن آزاد بشه چون پول دادیم خریدیم
    • حسن امینی از مشهد مقدس IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      5 0
      پاسخ
      آخه این چجور مسکن مهر است که برای اقشار کم درآمد است ؟ بیچاره ها اکثرا امتیاز هاشون را فروختند چون نتونستن اقساطش را پرداخت کنند ، اقساط وامش هم یک طرف ، پول کنتورها ، کابینت ، کمد دیواری ، کولر ، پکیج و....
    • علی امانی IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام باید خرید فروش آذاد شود من امتیاز دارم خودمم نیاز به پول دارم‌ میخوام بفروشم اگه کسی که میگه فروش غیر قانونی است شاید از قانون سردرنمیاره امتیاز برای خودش است میخواد بفروش به کسی هم ربطی ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها