به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی اجرای طرح‌ها ۲ طرح پیشنهادی در جلسه گروه زیربنایی استان به تصویب رسید و موفق به دریافت مجوز تغییر کاربری شدند.

وی با اشاره به نوع این پروژه‌ها افزود: این طرح‌ها شامل احداث یک هتل ۵ ستاره در شهر همدان و ایجاد یک سفره خانه سنتی در شهر کبودرآهنگ است که با هدف تقویت زیر ساخت‌های اقامتی و پذیرایی ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان پیگیری شده‌اند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تصریح کرد: احداث هتل ۵ ستاره با توجه به جایگاه تاریخی و گردشگری همدان و ظرفیت بالای آن برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، نقش موثری در ارتقای سطح خدمات اقامتی استان ایفا خواهد کرد و ایجاد سفره‌خانه سنتی در کبودرآهنگ زمینه‌ای برای توسعه خدمات پذیرایی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری در این شهرستان فراهم می‌سازد.

اکبری بیان کرد: تصویب این ۲ طرح و صدور مجوز تغییر کاربری آن‌ها گامی مهم در راستای تسهیل فرآیندهای قانونی و فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه‌های جدید به شمار می‌رود که می‌تواند به جذب سرمایه بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زنجیره اقتصادی گردشگری استان کمک کند.

وی در پایان تاکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، پیگیری اخذ مجوزهای مورد نیاز و حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاران از محورهای اصلی برنامه‌های میراث فرهنگی برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان همدان است.