به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی سهرابی صبح امروز شنبه در نشست شورای معاونان آموزش‌وپرورش شهرستان چگنی که با حضور رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به نیازهای زیرساختی و اعتباری مدارس، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای بهبود شرایط آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان چگنی برای توسعه عدالت آموزشی، مشارکت مردم و خیرین را از ظرفیت‌های مؤثر در رفع کمبودهای مدارس دانست و اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی، ساخت کلاس برای مرکز اختلالات یادگیری و احداث چاه با همراهی خانواده شهید فتح‌اللهی را از نمونه‌های مشارکت اجتماعی در این حوزه برشمرد.

افتتاح ۲۰۶ پروژه آموزشی در لرستان

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان اظهار کرد: تاکنون ۲۰۶ پروژه آموزشی در استان افتتاح شده و سایر پروژه‌ها نیز در مراحل اجرایی قرار دارند که برای تکمیل آن‌ها به حمایت و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیاز است.

سهرابی با بیان اینکه برخورداری از سرانه مناسب آموزشی لزوماً به معنای توزیع متوازن امکانات نیست، افزود: در برخی مناطق روستایی، محدودیت فضای آموزشی همچنان یکی از چالش‌های مدارس است و توسعه فضاها باید متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه و با نگاهی آینده‌نگر دنبال شود.

بهبود معیشت فرهنگیان؛ زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش

وی توجه به وضعیت معیشتی فرهنگیان را از الزامات ارتقای کیفیت آموزش دانست و گفت: فراهم کردن شرایط مناسب معیشتی و حرفه‌ای برای معلمان، در افزایش انگیزه و تقویت توان تخصصی آنان نقش مهمی دارد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود حمایت از فرهنگیان و بهبود شرایط خدمت آن‌ها در فرآیند بررسی و تصویب بودجه مورد توجه قرار گیرد.

تأمین تجهیزات هنرستان‌ها برای توسعه آموزش‌های مهارتی

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان تأمین تجهیزات تخصصی هنرستان‌ها را از نیازهای اساسی آموزش‌وپرورش استان برشمرد و تصریح کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در زمینه توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، مستلزم تأمین امکانات متناسب با رشته‌های تحصیلی است.

سهرابی افزود: دستیابی به هدف تحصیل ۵۰ درصد دانش‌آموزان در هنرستان‌ها، بدون تقویت زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات موردنیاز امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت رفع موانع قانونی و اجرایی در مسیر توسعه فضاهای تجاری و درآمدزایی آموزش‌وپرورش تأکید کرد و خواستار حمایت برای تکمیل و راه‌اندازی دو سالن ورزشی مطرح‌شده در این نشست شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در پایان، ارتقای کیفیت آموزشی را نیازمند توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، تجهیزات تخصصی، معیشت فرهنگیان و تأمین منابع مالی دانست و بر ضرورت مشارکت نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و خیرین برای رفع کمبودها و بهبود خدمات آموزشی در استان تأکید کرد.