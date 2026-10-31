به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: برگزاری رویدادها و جشنواره‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از جمله برنامه‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان، صنعت و فرهنگ، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب اصفهان برای میزبانی و تداوم فعالیت‌های اثرگذار است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی افزود: ایجاد فضای مناسب برای برگزاری رویدادهای متنوع، به‌ویژه در حوزه گردشگری و صنعت، می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان کمک کند و لازم است این روند با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط ادامه یابد.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده استان تصریح کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بخش‌های مختلف، مستلزم توجه هم‌زمان به توسعه اقتصادی، ارتقای بهره‌وری و استفاده مؤثر از توانمندی‌های استان است.

تبدیل پیشنهادهای کارشناسی به پروژه‌های اجرایی ضروری است

جمالی‌نژاد در ادامه با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات منظم در حوزه بهره‌وری و پیگیری طرح‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: پروژه‌های مرتبط با حوزه انرژی و حمل‌ونقل، از جمله بهینه‌سازی نیروگاه شهید منتظری و سایر طرح‌های مؤثر در ارتقای بهره‌وری انرژی، اهمیت ویژه‌ای دارند و باید با نگاه کارشناسی و اجرایی دنبال شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بررسی‌های کارشناسی و ارائه پیشنهادها ارزشمند است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، تبدیل این مباحث به پروژه‌های مشخص و قابل اجراست.

استاندار اصفهان از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط خواست با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه اجرای پیشنهادهای مطرح‌شده را فراهم کنند و افزود: ضروری است نتایج جلسات و بررسی‌های کارشناسی به برنامه‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر در سطح استان تبدیل شود تا آثار آن در بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای بهره‌وری نمایان شود.

جمالی‌نژاد همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری نشست‌های اقتصادی و بررسی مسائل استان، بر لزوم پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده با هدف دستیابی به نتایج اجرایی و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

افزایش جذب تسهیلات بانکی در اصفهان دنبال شود

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزایش سهم جذب تسهیلات بانکی در استان، خطاب به مدیرعامل جدید بانک ملی استان اصفهان اظهار کرد: افزایش درصد جذب تسهیلات برای استان اصفهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: اجرای این مصوبات و توجه به مطالبات فعالان اقتصادی باید با اهتمام ویژه دنبال شود و احترام به بخش خصوصی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی همواره مورد توجه نظام بانکی قرار گیرد.

جمالی‌نژاد با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بانکی استان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مدیران و مجموعه‌های مرتبط، زمینه افزایش حمایت‌های مالی از بخش تولید و اقتصاد استان فراهم شود.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارتباطات و تعاملات موجود برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار همراهی مؤثر بانک‌ها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای اصفهان شد.

رونمایی از سند راهبردی انرژی اصفهان با افق ۱۰ ساله

در یکصد و شصت‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، سند راهبردی انرژی استان با افق زمانی ۱۰ ساله و با هدف شناسایی چالش‌ها، تعیین اولویت‌ها و ترسیم مسیر توسعه و مدیریت انرژی رونمایی شد.

این سند با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و مجموعه‌های تخصصی تدوین شده است و تلاش دارد زمینه هم‌افزایی ظرفیت‌های مختلف استان را برای مواجهه با چالش‌های حوزه انرژی فراهم کند.

در فرایند تدوین این سند، موضوعاتی همچون اصلاح حکمرانی و اقتصاد انرژی، افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی، تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تبادل انرژی و ارتقای نظام نظارت و پایش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت منابع مالی، موانع سرمایه‌گذاری، مشکلات پیمانکاری، پایین بودن بهره‌وری و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین در تدوین راهبردهای استان بررسی شده و برای هر یک از این مسائل، اهداف و راهکارهای متناسب پیش‌بینی شده است.

مشارکت نهادهای علمی و تخصصی در تدوین سند انرژی

از ویژگی‌های مهم سند راهبردی انرژی استان اصفهان، مشارکت مجموعه‌های علمی و تخصصی در فرایند تدوین آن است.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اندیشکده حکمرانی، بنیاد نخبگان و فعالان حوزه برق و گاز از جمله مجموعه‌هایی هستند که با حضور در جلسات کارشناسی و ارائه دیدگاه‌های مکتوب، در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند.

این همکاری با هدف شکل‌گیری سندی مبتنی بر ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی انجام شده است تا راهبردهای پیش‌بینی‌شده بتواند پاسخگوی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه انرژی باشد.

تدوین برنامه پنج‌ساله نخست برای اجرای سند

در ادامه این نشست، بر ضرورت عبور از مرحله تدوین سند و ورود به فاز اجرایی آن تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که تدوین برنامه پنج‌ساله نخست با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

بر این اساس، قرار است اقدامات حوزه انرژی بر مبنای اولویت‌های مشخص و در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شود تا اهداف تعیین‌شده در سند راهبردی به برنامه‌ها و پروژه‌های عملیاتی تبدیل شوند.

رونمایی از سند راهبردی انرژی استان اصفهان در کنار تأکید استاندار بر افزایش جذب تسهیلات بانکی، حمایت از بخش خصوصی و اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو، از محورهای مهم این نشست بود؛ موضوعاتی که تحقق آن‌ها نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید، مدیریت ناترازی انرژی و تقویت زیرساخت‌های توسعه استان است.