به گزارش خبرنگار مهر، قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا طی ماه اکتبر تقریباً سه برابر شده و با عبور از هزار دلار به ازای هر هزار مترمکعب، به بالاترین سطح خود از پایان سال ۲۰۲۲ رسیده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از بورس بین‌المللی ICE لندن، افزایش قیمت گاز در اروپا در شرایطی رخ داده که کشورهای این قاره در آستانه فصل سرد سال با کاهش ذخایر زیرزمینی گاز مواجه هستند و نگرانی‌ها درباره تأمین پایدار انرژی افزایش یافته است.

طبق گزارش خبرگزاری APA جمهوری آذربایجان، کاهش سطح ذخایر گاز اروپا و تداوم تنش‌های نظامی در خاورمیانه از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت این حامل انرژی عنوان شده است. اختلال در عرضه و نگرانی از محدود شدن مسیرهای انتقال انرژی نیز بر فضای بازار گاز اروپا تأثیر گذاشته است.

افزایش قیمت گاز در اروپا در شرایطی اتفاق افتاده که این منطقه همچنان برای تأمین بخشی از نیاز انرژی خود به واردات گاز طبیعی مایع وابسته است و با نزدیک شدن به زمستان، رقابت برای خرید محموله‌های گاز در بازار جهانی شدت می‌گیرد.

طبق نوشته APA، پیش از سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه تأمین می‌شد، اما سهم روسیه در حال حاضر به حدود ۸ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ تغییری که ساختار تأمین انرژی اروپا را دگرگون کرده است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات گاز می‌تواند فشار مضاعفی بر صنایع انرژی‌بر و مصرف‌کنندگان اروپایی وارد کند. صنایع شیمیایی، فولاد و کودهای شیمیایی از جمله بخش‌هایی هستند که به گاز طبیعی وابستگی بالایی دارند و افزایش قیمت این حامل انرژی می‌تواند هزینه تولید آن‌ها را افزایش دهد.

بر این اساس، جهش قیمت گاز در بازار اروپا بار دیگر مسئله امنیت انرژی و آسیب‌پذیری این قاره در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی انرژی را در کانون توجه قرار داده است.